【逃犯條例】屯門人自費義載　回饋成長地：香港人唔好睇小自己

6月9日，成千上萬香港市民上街反對修訂逃犯條例。遠在大西北、有屯門人自掏8,000元，義載屯門人上街。「講真，一架旅遊巴一千到千五蚊。」不願成為焦點的香港人說： 「你願意做，慳兩個月錢，幾千蚊唔係做唔到，香港人唔好睇小自己。」

6月9日，屯門新墟VCity下的中港巴士車站有義載服務。連字也是搞手陳生親手寫上。

今午（9日）兩時，屯門新墟VCity下的中港巴士車站外出現一條白衣人龍。有拖著行李篋的遊客問，旅遊巴是否去紹關？白衣人友善地回話，「紹關前面，我哋係去維園」。近日屯門多個地區組織、屯門人發起義載屯門街坊到維園出席反佔中遊行。這是其中之一。

屯門VCity下巴士總站今天出現白衣人龍（曾雪雯攝）

開車前聲明：我哋淨係想做一件啱嘅事



旅遊大巴開出前，活動發起人陳生再三聲明：「我哋係香港普通市民，無任何政黨、財團背景。我哋淨係想做一件啱嘅事，我講完啦，返位坐。」一句聲明換來全車掌聲。

有家長攜同嬰兒手推車乘義載巴士，需寄BB車。（曾雪雯攝）

長於屯門 長大後回饋屯門人



陳生是自小在屯門讀書、長大的香港市民。三日前，他心血來潮向中學同學提出包車義載大西北街坊。結果，小提議換來近十名中學同學與朋友熱烈回應，再換成今天（9日）屯門、元朗、天水圍三區，坐滿六架旅遊大巴。

陳生（黑衣者）與近十名朋友成了大西北義載計劃的核心。當中有紋身師、有人從事貿易生意⋯⋯（曾雪雯攝）

選址大西北，他笑言一是因為自小深受長征之苦，「真係好遠又貴」；二是希望服務自小長大的屯門，「想服務返呢區」。

屯門人：修訂逃犯條例影響經濟



但到底為何屯門人要為反修例出錢出力？陳生指修例最大問題是影響經濟、影響生活。從事批發小生意的他指，不少歐美、台灣客人亦憂慮修例令香港變質及影響外匯。「香港已經咩業都無，服務業都冇，真係推毀香港。我40歲無咩所謂，但下一代點發展？」

「慳兩個月錢，幾千蚊唔係做唔到」



六架大巴成本約港幣8,000元。他坦言拒絕一切大財團、政黨贊助，朋友間自費是為了證明香港人也有能做的事。「講真，一架旅遊巴1,000到1,500蚊。你願意做，慳兩個月錢，幾千蚊唔係做唔到，香港人唔好睇小自己。」

原先他們預計三區各一車，結果因為反應熱列，決定三區各加開一班車。民間自費，加開班次其實也是從他銀包掏出多一倍錢。「哈哈，咁咪慳多個月錢囉。」他說得淡然，「就算之後要移民，我都可以同個仔講我做咗嘢。」

陳生一直心繫屯門，他質疑有很多逼切民生議題，積壓多年卻被「送中條例」爬頭。「屯門公路幾十年無進步過，條路繼續咁窄，點解日日塞車？應做唔去做。」流著新西堅毅血統的陳生說得滿肚怨氣。

目前陳生已搬離屯門，他坦言自己是因為不忍屯門公路塞車才搬離屯門。（曾雪雯攝）

對於多區被質疑有外國勢力、政黨操控，陳生笑指：「我發現真係咩人諗咩嘢。」他質疑對方只懂用錢收買人遊行，而不相信人心，「佢哋唔信一個人會因為鍾意而保護一個地方」。

6月9日下午，屯門街坊下車後魚貫匯入維園。搞手與乘客就各散東西，自掏腰包的陳先生坦言：「咁我責任就係咁完咗啦。」義載是一場不留痕跡的一期一會，搞手與乘客連道別也沒有就轉身融入遊行隊伍，如川流融入大江。