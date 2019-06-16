【逃犯條例】老師全晚無瞓忙「執仔」　憂學生情緒街站派輔導教材

《逃犯條例》修訂草案在社會引起極大迴響，繼上周三引發大規模警民衝突，昨晚更有反修例人士在太古廣場墮樓的慘劇，年輕人的情緒令各界關注。 民陣今(16日)再度發起遊行，約20名老師 在遊行路線中的登龍街擺設街站，「政府官員道下歉拍拍手就走得，但對於學生嚟講，情緒影響可能係一世。」他們會在場派發輔導教材和指引，又設置臨時留言牆，希望仿小組治療的方式，讓大家的情緒能獲得適切支援。 攝影：李穎霖

約20名來自中小學及大專的教師，今天來到遊行路線擺設街站，放置留言牆，讓一眾遊行人士停下寫低感受。行動發起人之一的馮智政指，雖然嚴格來說老師不應參與政治行動，但多年來，見到不少學生因社運而有情緒問題。昨天太古廣場有年輕人墮樓身亡，更有同學仔向老師表示：「我爛命一條，係咪咁做都冇所謂？」因而令他們十分擔心，「有兩位老師係全晚冇瞓，不斷去『執仔』(照顧學生)，好擔心會再發生同類事件。」馮說。

約20名老師在今日遊行路線中的登龍街擺設街站，派發輔導教材和指引，又設置臨時留言牆，讓市民情緒能獲得適切支援。（李穎霖攝）

馮又指，今天參與的老師，雖然政治立場與看法不一，但同樣需要處理學生的情緒問題。「遊行完，學生聽日要繼續返學、考試，但佢哋心入面的想法伸張唔到而引發的情緒問題，就需要家長和老師們等一齊幫手處理。」因此，今天他們針對教師界別，免費向遊行人士派發免費教材，並將在下一學年為有需要尋求專家和治療的學校提供適切支援。

在中學任職輔導主任的周sir亦指，6月12日當日，他全日為逾50名學生提供協助。「學生自發去現場，我哋唯有跟住去。」他表示，當天學生之間誤傳有示威者中槍離世，大為激動，他需花上很多功夫教他們查證；及後政府將示威定性為「暴動」，事件瞬間升級，學生亦驚惶失措，「有啲人好勇武執緊物資，有啲去咗前線做急救.....佢哋以前好少去港島，連地標都認唔到，老師係佢哋唯一可以即時搵到嘅支援。」

「上一秒同佢哋講香港好安全，下一秒就有催淚彈掉出嚟，我都好明佢哋有幾失落幾絕望。」正值考試期間，但學生心情大受影響，於是周sir他們漏夜將網上現存有關輔導、紓緩情緒的資料整合，派發給在場人士，希望有助排解大眾情緒，「你當我哋維穩都好，但我哋就係想畀個渠道大家發洩，畀個位大家一齊傾下，減輕心中嘅負擔。」