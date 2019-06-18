【大埔足球】兄弟幫一生一球會　大埔人留隊17年完聯賽夢

2019年5月4日，這一天對於大埔人來說，絕對是個光榮的歷史時刻。港超聯尾二場賽事在當天上演，榜首球隊和富大埔足球隊作客廣州燕子崗體育場，出戰第二名的富力R&F。賽前大埔隊佔2分優勢，只要取勝便能奪得聯賽冠軍，否則就要戰至最後一輪。結果，大埔隊在先失一球之下，下半場由前鋒辛祖連入兩球反超。激戰90分鐘，球證吹響哨子，宣布大埔成為今屆港超聯冠軍，也是首支奪得港超聯冠軍的地區球隊。 球隊經歷起起跌跌，由丙組殺上甲組（現為港超聯），試過奪取足總盃和高級組銀牌冠軍，也試過兩度從甲組降班。大埔隊最初的兄弟班逐一離開了大埔，也有人離開了綠茵場，只剩陳旭智和呂智興二人。他們由創會球員，到退役後加入球隊教練團，一直堅持到今天，終於首奪聯賽冠軍。轉眼17年，縱使人事變遷，他們坦言，對大埔的感情未曾改變，「這是和一班兄弟建立的球隊，所以想留在這裡。」

大埔人的大埔隊

2002年，大埔足球隊在區議會支持下成立，參加當時的丙組聯賽，慢慢成為了一支本港標誌性的地區球隊。「我們所有事都圍繞著這一區發生，無論是練波還是主場比賽，都在大埔裡，希望能增加地區凝聚力，吸引街坊入場。其實可以看到，今季爭冠幾場波，入場人數很高，有很多附近的居民入場。」大埔隊前隊長阿智說。

08-09年度，大埔隊奪得了足總盃冠軍。（資料圖片/ 盧翊銘攝）

大埔隊的一眾創會球員多是土生土長的大埔人，包括阿興和阿智。「有記憶開始我就住在大埔，幼稚園也是大埔讀，對大埔好有感情。」阿興小時候在大埔富善邨居住，經常在家樓下波地踢足球，從那時開始他便與同住大埔的阿智在街場碰面。後來二人升上中學，一同加入了流浪的青年軍，至2002年大埔隊成立，他們更與一眾手足成為大埔創會元老，兩人當時還是18、19歲。直至現在他們兩兄弟仍為大埔效力。

「那時創會在丙組開始踢的，現在只剩我們兩個留在大埔隊，一來是因為生活，二來是因為傷患，有些幾年前傷了，退役後就沒有再留在足球圈。」阿興說。那年一班大埔踢街場的三五知己組成大埔足球隊，在區議會的支持下進軍香港足球聯賽，開始由丙組慢慢踢上甲組，最初班底早已散席。但阿智說，到今天他們仍有聚頭，「到現在還有約食飯和約踢波。」

2008至09球季，和富大埔奪得隊史上首個錦標足總盃，阿興和阿智都說，和創會的一眾兄弟首次奪冠，是他們在職業生涯中最難忘的一刻，阿興更直言比起今年奪得聯賽更加難忘和激動，「落場踢會激動一點，當時沒有人覺得我們會贏，但最後我們贏了。到現在也無法忘記那一刻……」（資料圖片/ 盧翊銘攝）

一生熱愛足球 回想打兩份工仍不後悔

阿興說，昔日球壇並不景氣，2009-10球季之前，他一直都是「打兩份工」，「那時我有做國內的加工行業，要返國內工作，每日兩邊走。練完波可能就要返國內，然後夜晚回來香港，第二天又練波，休息就不是很夠，令自己水準不穩定。」對於職業足球員來說，足球相當講求專注，一個地方的球員若要分身工作，必然令足球水準受到影響。然而當時的球壇，卻未能為球員提供足夠的生活保障。阿智說，幾年前因為球會資源有限，他一直是球員兼任球會行政人員，「對職業球員來說並非好事，別人練完波就休息，我要做行政工作。但沒有辦法，球會資源有限，未必能請到人做行政工作。」

和富大埔前隊長陳旭智，現時擔任球隊助教，今季助球隊勇奪聯賽冠軍。（資料圖片/ 盧翊銘攝）

雖然生活難捱，但他們毫不後悔，即使重來，他們還會選擇走這條路。阿興直言，足球給他無可取代的回憶，「絕對會堅持，都三十幾歲了，這十幾二十年是人生最刻骨銘心的，經歷這麼多事，去到頂峰再到谷底，做第二行不可能經歷到；」而阿智作為一位大學畢業生，毅然跑去做足球員，他說以興趣當職業是他最無怨無悔的事，更說雖經歷降班低潮，但這些年快樂總比傷心多，「打普通一份工不會遇到這麼多不同事，做球員拿過冠軍，做教練拿了聯賽冠軍，又做過火炬手，覺得好幸運。」

十七年大埔隊生涯 仍難忘降班一刻

短短成立5年，大埔隊一直由丙組殺上甲組，再奪取足總盃和高級組銀牌，球會走到當時的高峰，但就在2012-13年度球季，他們面對最沉痛的打擊。聯賽最後一輪賽事，大埔對陣橫濱FC（香港）遭對手扳平，被四隊護級球隊以1分之差壓過，包尾降落乙組，球隊隨即跌入谷底。

「難以接受，未開波前我們是最小機會降班的球隊，最後一個攻勢導致降班，沒有想過，霎時間真的無法接受……」阿智當時是球隊隊長，他說想到要由職業聯賽轉到業餘聯賽，球會未來不知如何繼續，又擔心將會一降再降，「好灰心好失望，會想為甚麼會這樣呢？始終是地區球隊，背負著這個地區，覺得令這個地方的人失望了，慶幸他們對我們不離不棄。」

對於阿興來說，降班也是久久未能忘懷的事。他憶述，當年上半季球隊成績不佳，但在下半季回勇，奪得多場勝利，降班機會十分細，但偏偏在最後一場，決定了他們成為降班隊伍。「最後一場經歷了入球，然後被人追平，我們再入一球，到最後又被扳平，起伏真的很大。」最令他難過的，就是親手將兄弟們創立大埔隊，推至谷底，「球會是由一班細細個一起踢上甲組的球員建立，將球隊帶上高峰。降班就好像將兄弟一起建立的東西摧毀了，畫上句號，好難過……」

大埔足球隊成為今屆港超聯冠軍。（陳浩然攝）

再創高峰 終嚐聯賽冠軍夢

然而，對於一眾綠戰士來說，降班只是陣痛，並很快重拾鬥志，「降班時管理層馬上開始維繫當時的球員，告訴我們以升班為目標，降班不代表散班，下一年就要回來。」阿興說，他們以接近原班人馬在乙組作賽，一年後他們以乙組冠軍的身份升上甲組，再戰頂級聯賽。

這兩年，兩位大埔元老球員退居幕後，但仍不打算轉投他隊，留效大埔隊作為球隊的教練。今年，他們以一個新的身份，帶領著球隊衝擊聯賽冠軍。他們說，職業生涯最高興莫過於和一班兄弟勇奪足總盃冠軍，但以另一個崗位奪得聯賽冠軍，意義也相當重大。「以前做球員拿冠軍都開心，但現在拿聯賽冠軍的意義更加大，踢一世波都未必拿到頂級聯賽冠軍，慶幸自己能參與其中。」阿智說。

當年大埔奪得足總盃決賽冠軍，阿智和阿興坦言這是他們職業生涯中最難忘的時刻。（資料圖片）

堅持17年未想過轉會 和大埔分割不了

現代足球常與金錢掛帥，很多人或因高薪他投，忠臣愈來愈少，但一生一球會的童話正正在大埔上演。踢足大埔十多年，會厭倦嗎？「每一年所面對的人都有轉變，悶不悶就視乎你對這工作有多熱愛。」阿智直言，他從未想過轉會，「不用我選擇，個個都覺得我和大埔分割不了，這個煩惱較少。」但如果他日有其他發展機會，他也會作出考慮，「或者不會在這裡打一世工，但會衡量出到去的時候，是不是真的這麼好，做到老做到死就講你都唔信。」阿興就說，降班之時曾有球會向他招手，但他被拒絕了，「這隊球隊有這麼多朋友一起，建立了很久，對這個地方有很多回憶和感情，所以想留在這裡。」

阿智和阿興已不是那個18、19歲初出茅廬的大埔小子，但即使已經退役，他們還會繼續留在綠茵草場，永遠都是大埔隊的傳奇。「每一樣關於足球的事，都會以球隊行先。如果你現在問我，我只希望球隊有更好的發展，如果可以的話，我想在這裡工作到老。」阿興說。