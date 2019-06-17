【逃犯條例】九龍灣咖啡店罷市不罷工　提供免費咖啡為同路人打氣

行政長官林鄭月娥於上周六表示，會暫緩修訂《逃犯條例》工作及二讀辯論，惟不少人不滿政府只緩不撤，及約6月12日的示威行動定性為暴動，於今日發起罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，有小店繼續響應罷市。有咖啡店今日罷市不罷工，免費向客人提供咖啡，為無法響應罷工行動的上班人士打氣。負責人指，是次罷市主要是不滿政府的回應，及警方過份使用武力，又指本打算向前線示威者送上咖啡：「但擔心警方會當玻璃樽裝的咖啡是攻擊性武器。」

對新聞稿道歉不收貨

雖然政府於上周六宣佈暫緩修訂《逃犯條例》工作，但仍有市民響應今日罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，要求政府撤回修訂，樂文書店、生活書社、綠領行動等小店已表明今日響應行動，休息一天。開設於九龍灣商業區的The Espresso Room HK今日亦響應罷市，負責人Sam指，公司內部就事件討論過後，皆不滿警方於6月12日執法時濫用武力，以及政府對市民訴求的回應：「主要是因為政府不聽、不理、不道歉，更把當日(12日)的示威定性為一次暴動。」對於政府昨日就遊行發表的聲明，Sam亦明言不收貨，「是她(林鄭月娥)本人出來公開致歉，還是政府的發言人出新聞稿？」

The Espresso Room HK今日響應罷市，惟並無落閘休息，反為客人免費提供咖啡。(李穎霖攝)

繼續為客人提供咖啡不收費

有別於大多數店舖不開門、完全不提供服務的罷市行動，The Espresso Room HK的職員今日並無罷工，繼續為客人提供咖啡，惟今日提供的所有服務皆不收費，為無法罷工的反修例人士打打氣。「因為地方也是業主租給我們，我們不清楚業主的政治立場，也不方便問，所以我們照提供服務，但不收錢。」Sam認為，罷市抗議的目的是為了對經濟造成影響，而不收費提供服務已可達到相同效果。

事實上，6月12日的三罷行動中，The Espresso Room HK亦採取了同樣的罷市不罷工行動，Sam指事前亦與員工溝通過，了解他們的意願，並指絕對支持他們的政治立場。作為商業區內的咖啡店，小店主要服務上班人士，但近日社會氣氛動盪，亦影響到其生意額：「可能大家因為近日發生的事，都沒有心情買咖啡了。」

從事餐飲業約十年，Sam早年在旺角開設了樓上咖啡廳，碰巧遇上了佔領運動，他指自己當時亦有留意示威的情況，當示威者的戰線到達旺角時，亦曾提供援助：「當時我也和網民說，如真的有甚麼事發生，市民都可以上來我的餐廳避一避。」到後來的16年的旺角騷亂，Sam指自己經過時見證示威者掘地磚的過程，令他感到害怕，故相對起來，他以「溫柔」來形容是次示威：「太過溫柔了。」

負責人Sam指，公司有其他業務計劃於國內發展，擔心如在網上的言論太「踩界」，會影響到同事的人身安全。(李穎霖攝)

Sam當日沒親眼見到示威者衝擊警方防線的景象，所以對警方就發出150枚催淚彈，看不過眼。「我相信這是最觸動到我們的原因。」在外國的大規模示威中，不少示威者都會投擲汽油彈，惟此情況在香港並無出現。他認為，此證市民不希望用太暴力的方式抗爭，「那為何警方如此暴力？」他又指，公司曾打算將咖啡送到前線，為示威者打打氣，惟咖啡產品皆為玻璃樽裝，令他擔心會節外生枝：「我們擔心會構成進一步危險，或警方會當玻璃樽裝的咖啡是攻擊性武器，所以決定取消。」

「整體大環境對我們的生意來說，沒有構成太大擔心，主要是不滿當權者執政的情況。」不過，他指公司有其他業務計劃於內地發展，擔心如在網上的言論太「踩界」，會影響到同事的人身安全，故只可用The Espresso Room HK的名義支持示威者，不怕會因此而失去旗下一個品牌：「錢沒有了可以再賺，品牌沒有了可以重新建立，但香港沒有了，就是沒有了。」