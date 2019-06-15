【逃犯條例】催淚煙困中信大廈　中年男憶千人「生死一刻」

經過百萬港人上街遊行、6.12警民衝突，行政長官林鄭月娥今日（15日）宣布，暫緩《逃犯條例》修例。衝突事件經過3天沉澱，有市民分享當日被困於金鐘中信大廈「生死一刻」。警務處處長盧偉聰昨日（14日）解釋，警隊使用武力有嚴格指引，警員亦有接受過訓練，知道如何使用武力，但Angus質疑警方當天有否錯判形勢，令到有參與「和理非」集會的市民無辜中彈。

警務處處長盧偉聰昨日解釋，警隊有嚴格指引，警員亦有接受過訓練，知道如何使用武力。（資料圖片）

Angus說，衝突當天已很想分享當下感受，指責警方過份用武，但擔心自己主觀批評，因此待事件沉澱數天，讓自己冷靜下來才想想是否分享，今天他仍是選擇平心靜氣回想當天的經歷。 年屆50的Angus稱，6月12日當天休息，響應民陣呼籲到添馬參與反修例集會。下午3時，他站在中信大廈門前，聆聽大台議員、主持的講話，其他一眾集會人士則坐在地上聆聽。

下午三時許，警方向示威者施放催淚彈，企圖驅散他們。（資料圖片） 下午3時許，一眾集會人士聽到立法會「煲底」有騷動，主持一再提醒在場人士保持冷靜，強調他們是和平集會，但部分集會人士仍然緊張得站了起來。不消一會兒，Angus看到有救傷物品及傷者從「煲底」方向被抬到中信大廈，大台要求集會人士讓出通道，各人意識到警方已施放催淚彈。

Angus聽到槍聲與人聲逐漸靠近，相信警方正朝集會方向推進，但眾人沒有看到警方的任何警告，人們由錯愕變成慌亂，紛紛湧向最近的逃生口－中信大廈。Angus被人群捲入大廈，大量人從正門及靠近政總的停車場入口進來，Angus與其他人必須沿大堂樓梯直上。上樓前Angus回望，看到剛才集會的地點充滿催淚煙｡ 中信大廈的二樓，連接通往立法會的天橋，此時亦有大量人湧入，加上尖叫聲、呼救聲不絕，Angus與其他人沒有多想，不斷往上跑到中信大廈頂層，希望留下更多空間讓其他人進入。

（Angus提供相片） Angus到達頂層後，人人緊逼在一起，漸漸覺得「好焗」、呼吸困難，好景不常，此時催淚煙更湧進中信大廈，快速飄上頂層，眾人下意識像遇上火災時跪下，但人太多煙太大，情況並沒有改善，Angus覺得呼吸更困難，之後便是剌鼻、流眼淚，後來皮膚也感到刺痛，又聽到有人哮喘發作。 Angus稱，看著年輕人蹲在地上很驚恐，覺得不可以再等，眼見催淚煙越來越濃，Angus與幾位較年長的朋友向下面樓層呼救，請求他們盡快離開大廈，人群其後緩慢地向天橋方向的出口離開。Angus看到很多年輕人疑被嚇倒及沒有力氣，叫喚多次仍是蹲著無反應，之後大家推推撞撞、互相扶持下離開了中信大廈，惟仍有警方於中信天橋橋底施放催淚彈。整個過程歷時約30分鐘，Angus沿途看見很多人情緒崩潰。

（資料圖片）

Angus回想當天大逃亡，數以千計的市民被困於中信大廈，並於行人電梯爭相走避，幸沒有出現人踩人或集體缺氧的情況，形容「執番條命」Angus不理解，為何警方要向和平集會的市民施放催淚彈，令大批前來和平集會、表達訴求的市民承受身體痛楚及心理威脅。Angus質疑警方有否評估當時的情況，施放催淚彈大量集會人士被迫湧進中信大廈，的確可以造成「災難性」的後果。

Angus稱，經歷過5年前雨傘運動，看到警方至少有先警告，之後才施放催淚彈，但這次完全沒有看到警告，Angus指自己於社運一向不是站在最前線的人，無想過自己會經歷這些事情，認為警方做法荒謬，他希望有關當局及官員會深切反省及懲處失職人員，並向公眾作出道歉及交代。