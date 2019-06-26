前摩星嶺明愛賽馬會宿舍擬改建過渡性房屋　預計明年7月入伙

近日有社區組織向政府提交文件，申請將位於域多利道405及406號的前摩星嶺明愛賽馬會宿舍，改裝成過渡性房屋，預計可提供13個1-2人單位，合共容納18人。如獲政府批出租約，將為全港首個以政府閒置宿舍改建作過渡性社會房屋的項目。現階段社協正諮詢相關政府部門及人士意見，預計明年7月上旬正式入伙。

香港社區組織協會近日於運輸及房屋局提交文件，建議於前摩星嶺明愛賽馬會宿舍改裝過渡性房屋。前摩星嶺明愛賽馬會宿舍位於域多利道405及406號，為一幅「政府、機構或社區」（GIC）用地，樓高四層，合共面積166平方米，大樓內亦不設升降機。前身為「摩星嶺明愛中心」，明愛曾在1976年開始在上址為嚴重智障成人提供住宿服務，院舍在1995年5月由摩星嶺搬至華貴邨。據區議會文件顯示，以上用地由2012年起空置至今。

域多利道405及406號鄰近海邊，社協表示，擬建房屋的位置開揚，交通便利，有不少巴士可以直達，距離堅尼地城港鐵站15分鐘路程。計劃受惠對象為輪候公屋三年或以上、住於惡劣環境或急需社區支援的基層市民，及現居於港島者優先。

香港社區組織協會近日於運輸及房屋局提交文件，建議於前摩星嶺明愛賽馬會宿舍改裝過渡性房屋。（區議會文件）

香港社區組織協會在今年3月至5月期間，共訪問了84名過渡性房屋住戶，對社協目前營運的過渡性房屋單位進行調查，調查發現，受訪者在入住社會房屋前，單位面積中位數由60平方呎，增至100平方呎；人均居住面積由過往42.9平方呎增至87平方呎，反映生活質素有所改善。

位於域多利道405及406號鄰近的華富邨亦設有社會房屋。（資料圖片／高仲明攝）

社協補充，所有租戶租期不得少於兩年，申請須由社工進行家訪及面試遴選，申請家庭亦需進行入息及資格審查。至於房屋租金，綜援家庭租金為家庭每月租金津貼上限，低收入家庭將釐定低於市值租金出租，住戶須自行繳付水電費。社協又表示，冀政府部門能批出五年租約，估計一共有30至50人受惠。