【逃犯條例】天水圍官中同學派白絲帶遭沒收　舊生派傳單撐師弟妹

天水圍官立中學早前有學生及校友派發白絲帶及宣傳單張，反對《逃犯條例》修訂，但被校方以「政治中立」為由，要求除下及沒收。 今早再有校友在校門前派發單張，呼籲學生出席是日到各國領事館的請願行動，及晚上民陣發起在愛丁堡廣場的集會。 自發派發單張的十名校友表示，希望學生無懼校內政治打壓，勇敢表達個人立場。「想畀佢哋知道討論政治其實係冇錯嘅，即使係學校內都冇問題。我哋有責任畀佢哋知道唔係做緊錯事。」 攝影：徐嘉蒓

約十名天水圍官立中學的校友今早約七時半起，在校門前向學生派發約300張單張，又有人舉起自製標語。單張以「6．26香港人再集結」為題，呼籲學生出席今日網上發起到G20各國領事館集體請願行動，及晚上由民陣發起的愛丁堡廣場集會。

校友在派單張時，有向學生申明身分，又講述單張內容。由於正值考試時間，學生人數不多，大部分學生都接收單張，但也有學生在進入校門前，將單張摺好，放入書包或褲袋內。

正值考試時間，學生人數不多，大部分學生都接收單張。

校方未再阻撓及沒收

早前有學生在上課時間前在校門外派發白絲帶，表明反對《逃犯條例》修訂立場，但校方要求入校園的學生將收到的絲帶放入回收箱內。校長郭建華曾解釋，因為白絲帶有政治宣傳成分，跟校內教學無關，「我諗大家都明個絲帶係咩意思，你同我都明。」

不過，今早校友派發單張時，則未見有老師阻撓，門前亦未見設置回收箱。有通識科老師走出校外向他們交談幾句，亦有屋苑保安要求他們不要在屋苑範圍內派單張。



十名校友分別在四至六年前畢業，現分散各行各業，有人正讀書，有人已工作，他們在一日前自發組織回母校派單張。

校友身分鼓勵勇敢參與政治

這班校友分別在四至六年前畢業，現分散各行各業，有人正讀書，有人已工作，他們在一日前自發組織回母校派單張。

「因為我哋係香港公民，就係咁簡單。」其中一位校友周先生表示，他在2014年畢業，當時對個人前途感迷失，同時社會爆發雨傘運動，感覺自己與香港是「命運共同體」。當五年後再發生大型社會運動，希望師弟妹能像當年的自己，有公民覺醒的過程。

他又指，現時學生疑遭學校政治打壓，希望透過表明校友身分，示範榜樣，讓同學知道每個人都可以擁有自己立場，「唔係沒收咗你嘅任何嘢，就代表唔可以繼續講、繼續有立場，明白是非權利及發聲權利係好重要。」



周先生（白衣）認社校方「政治中立」的說法自相矛盾，他擔心，學校對表達政治主張的學生有計分上考慮，會監察校方公權力有否濫用。

對早前派發白絲帶的學生事後曾與校長「會面」，另一校友劉先生補充，他們是次行動最重要目標，希望同學被校方「打壓」後，不要畏懼，應勇敢表達政治立場。「佢哋比較細個，但想畀佢哋知道討論政治其實係冇錯嘅，即使係學校內都冇問題。我哋有責任畀佢哋知道唔係做緊錯事，唔好自己製造白色恐怖。」

他們又自製標語，林先生（右）認為真正「政治中立」應是不反對、不支持，但有發言的空間。

昔日校內氣氛較自由 需為現學生爭取

黃小姐曾經是校內學生會代表，她表示，當年曾經向校方爭取在校內設立民主牆及民主周，當年校方態度雖不強硬，但仍然婉拒提議。她認為自己有責任為現時學生爭取更多，「我有少少覺得當時我冇好好堅持做到，帶咗遺憾，所以依家想幫返學生。或者佢哋內心會驚，但唔好怕，好多人支持你哋。」

林先生則表示，校方以政治中立為由拒絕白絲帶或單張入校園，卻又同時設置「一帶一路」宣傳版，反映香港公立學校的制度問題，擔心其他學校有同類事件發生。他又指出，上一任校長任內曾發生國民教育事件，當年校方取態較開明，即使有學生在書包掛上「不要洗腦」的字句，及在校外派單張，校方亦未有理會，認為這樣處理才是真正的政治中立。「不反對，又不支持，但有可以發言空間。」



而陳先生表示，在雨傘運動時，校友能在校門外派發黃絲帶，甚至和老師協調，可以在早會期間，上台向學生分享運動經歷和感受。「雖然講得幾分鐘，但已經係自由開放表現。」他認為，五年過去，新校長上場，現在校內政治參與的自由度不再。

他們有部分人早前亦曾在所住屋村範圍、朗屏及元朗西鐵站派發反對修例的單張。

學生是公民一分子

六年前畢業的李先生已是第二次回校派單張，他表示上次有老師擔心影響學校形象，勸他們在較遠位置派發。而他今早亦有和老師交談，對方指校內開放討論政治性話題，但普遍官校立場屬政治中立，而白絲帶屬於政治性物件，不能夠出現。

但他認為，學生亦是香港公民的一分子，有權力認識、理解社會發生的事。「我們這一代要教下一代明白是非，分清對錯，教了他，他就會傳播更多人。」