【逃犯條例】沒收反修例絲帶稱政治中立　學生：校方宣傳一帶一路

天水圍官立中學早前有學生派發白絲帶，表明反對《逃犯條例》修訂。但相關學生疑遭校方打壓，教職員以「政治中立」為由，要求學生除下白絲帶，方可進入校園。據了解，有派發白絲帶的學生事後遭校方記錄名字及訓示。 有學生投訴指，學校做法如同製造白色恐怖，同時批評校方在校內設置宣傳「一帶一路」的大型廣告板，又有全國政協演講會分享「一帶一路」，有違「政治中立」原則，做法自相矛盾。 該校校長郭建華回應，白絲帶有政治宣傳成分，與教學無關，故此沒收。他承認有與學生會面，但強調不會追究後果。他又表示，「一帶一路」發展等議題，並不涉及政治宣傳，有助學科認知，反問「點解唔講得？」

學生派白絲帶被沒收

在金鐘示威者被警方武力清場翌日（6月13日），天水圍官立中學有學生在早上上學時間前，在校門派發白絲帶，表明反對《逃犯條例》修訂的立場。

據了解，該校校長郭建華、副校長及訓導主任到場監視，訓導主任更將派發絲帶的學生名字記錄在案，有學生事後被校方「召見」及訓示。有學生成功進入校園後，將白絲帶綁在校服襟前，亦被副校長要求走出校門、除下絲帶，方可重新進入。

本報取得校方該日向老師發放的通告，校方指教師可要求學生自行除下及收回白絲帶，又表示校方希望學生專注學業，不鼓勵他們展示政治立場。

校方向老師發放通告指，教師可要求學生自行除下及收回白絲帶，又表示校方希望學生專注學業，不鼓勵他們展示政治立場。

校長：白絲帶有政治宣傳成分

校長郭建華回應指，當日有不多於十名學生在校門外派白絲帶，證實有要求入校園的學生將收到的絲帶放入回收箱內。他解釋，因為白絲帶有政治宣傳成分，跟校內教學無關，「我諗大家都明個絲帶係咩意思，你同我都明。」

他又表示，曾與參與派發絲帶的學生會面、交流，但沒有記錄對方名稱，強調不會追究後果，只是提點他們要小心人身安全，「因為佢哋係出邊條街周圍派嘢，係校門口都叫返學途中，佢哋全部未夠十八歲，如果有咩事，我哋都要向家長負責，保障佢哋安全。」

郭建華又否認曾以任何形式，指示老師要求學生除下白絲帶，「呢個情形冇係學校發生，同埋校內根本冇同學帶，冇老師同我哋匯報過。」

曾有校友在學校外圍派發反對修例的單張予同學、老師及家長，有學生指見到校友被校方驅趕離開。

全校早會重申政治中立 沒收派反修例單張

而早在6月4日早上，有舊生在該校外圍派發反對修例的單張予同學、老師及家長，同樣被校方驅趕離開。所有手持單張的學生均被校方阻截，除非繳出手持單張，否則不得內進。有學生手持傳單進入校園，仍被校方要求返回校門，繳交有關單張。

多個學生在社交網站匿名發文指，校長於隨後的全校早會上，向全體學生表明學校立場政治中立，但不容許學生在校園內討論政治。

據了解，有學生曾將接收到的單張放在掛在手臂的外套下，卻遭老師懷疑，在未經同意下被老師主動拿開外套，並發現藏有有關單張。教師繼而要求學生將單張放到紙皮箱內，雖然學生認為老師無權處理學生物件，但對方強行處理，只能無可奈何放下單張。亦有「偷運」單張到課室的同學，亦被巡樓老師發現後沒收單張。

校長在全校早會上表示學校政治立場中立。

修例單張內容不明 沒收處理

郭建華回應指，當日有舊生及部分不明來歷的人士在校外派單張，所有入內的學生都需要繳出單張至回收箱，僅回收了二十多張，已全數「報銷」。

他解釋，是因為要表達學校政治中立的立場，雖然學校鼓勵學生多角度思考、全面發展；但校內選用的教材有課程規管、有老師專業判斷，單張內容卻「唔知咩來」，「我哋冇睇過，點樣教啲細路仔呢？如果貿貿然有人派嘢，就拎入來學校，學校又係咪一個安全地方？」

他又指，事後有向部分學生解釋沒收原因，若有學生很希望取回，會在下一次同類型事件中安排處理。他指，在早會上僅表明學校立場政治中立，否認學生進入校園仍會被沒收單張，「收埋係書包都唔會搞你，但如果你拎住張紙揈來揈去，就會請你擺低」。

校長郭建華(右)指，反對修例的單張及白絲帶涉政治宣傳，但「一帶一路」宣傳版則不涉政治宣傳。(學校網站圖片)

校內宣揚「一帶一路」疑違政治中立

雖然校方表明學校立場政治中立，但有學生質疑，校方過往舉辦的活動，違背校方所指的「政治中立」。

有學生透露，校方在雨天操場展示高約兩米、名為「一帶一路」路線圖的廣告板，又在今年5月曾邀請全國政協港區委員王䓪鳴到校演講，講話內容不多涉及講者自身工作經歷，反而側重「唱好」一帶一路或其他國內有份參與的發展項目。翻查校網，今年2月人大政協張志剛亦曾經到學校主持講座。學生質疑，有關活動及宣傳，與校方不斷強調的「政治中立」原則有衝突。「佢（學校）有自己嘅政治立場都算，不過無需要特登表明學校係政治中立，但平時就軟性推銷自己政治立場。」

政協委員王䓪鳴曾在今年5月初在學校主持講座。（學校網站圖片）

「一帶一路」不涉政治宣傳

郭建華表示，未有收過學生這方面的意見，又指「一帶一路」項目與香港、中國、全球發展有密切關係，與經濟、歷史、地理等科目認知有關，亦影響學生價值，宣傳內容由老師專業判斷，反問「點解我哋唔講得呢？有咩問題呢？」

被問到《逃犯條例》同樣影響本港發展，為何不能在校展示，他指，校內討論智慧城市、大灣區、「一帶一路」發展等議題，並不涉政治宣傳，但修例相信涉及政治宣傳，「點能夠拉埋一齊講？我學校夠有好多山水畫、中國畫，夠有中國元素，有咩問題？」