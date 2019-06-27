領都2億標書業委會籲授權投票　居民憂操控　主席：業主信任

日出康城領都保安、清潔、會所及升降機外判商合約即將到期，領都業主附屬委員會將召開大會就四大標書進行投票選出外判商。唯有業主留意到業委會曾擺攤呼籲未能出席大會的業主「授權予領都附屬委員會代為出席及投票」，認為做法有不妥，憂慮投票結果遭操控。有區議員認為，政府應監管授權票問題。

有日出康城領都業主拉起橫額抗議業委會「操控招標」，鼓勵業主新自出席業主大會投票。（黃桂桂攝）

涉逾2億標書 業委會取授權書

領都特別業主大會將於6月28日晚上舉行，屆時業主會就屋苑的四大標書（保安、清潔、會所、升降機，合約期2至3年）進行投票選出外判商，四大標書涉及2億多元的款項。

惟有領都業主向《香港01》投訴，指近日見到有業委會成員在屋苑內擺攤及張貼通告，稱為免是次大會流會導致屋苑損失約4萬元的會議開支，「請各業主踴躍出席，未能出席的業主可考慮授權予領都業主附屬委員會代為出席及投票，以確保有足夠法定人數舉行會議，即10%（460名）親身出席或授權出席業主。」

領都特別業主大會將於6月28日晚上舉行，屆時業主會就屋苑的四大標書（保安、清潔、會所、升降機，合約期2至3年）進行投票選出外判商，四大標書涉及2億多元的款項。（黃桂桂攝）

業主：業委會操控投票結果

領都業主謝先生擔憂事件有瓜田李下之嫌，「根據正常程序，業委會要在屋苑範圍擺攤，需先經業委會全體書面議決，但我跟11位業委中的其中3位傾過，他們均表示事先並不知情。咁樣好有問題，係唔跟程序做事！」謝先生又稱，他以前亦曾是業委會委員，「每次召開大會，都應該是屋苑客務處出通告鼓勵業主出席，而非由業委會出通告甚至擺擋。」

謝先生說，不少屋苑為確保可以順利召開業主大會，都允許授權票的存在，但往往會鼓勵業主「將票授權予信任的業主或親友」，他斥責：「但今次業委會卻直接叫人把票授權予業委會主席或副主席，完全唔合理！」

領都業主謝先生：「當他們（業委會）取得逾二百張授權票，其實已經足以操控投票結果！」（黃桂桂攝）

他引述消息稱，業委會在第一日擺擋取授權票時，已經成功取得近70張票，「當他們取得逾二百張授權票，其實已經足以操控投票結果！」謝先生展示一張「議決屋苑保安服務承辦商合約」的選票，指選票共有28個選項，但每張票只能選取一個選項，「其他獨立業主有乜可能咁齊心揀同一個？所以只要佢（業委會）將佢啲授權票揀曬同一個，已經壟斷咗投票結果。」

他又指，根據「領都保安服務合約回標分析」備註，當中京衛保安有限公司（京衛）曾被其他港鐵屋苑終止合約，質疑其服務質素，不解為何仍能入標。

業委會：業主信任我們的選擇

領都業委會主席李柏棠回應指，根據大廈公契，「業主可親主或派代表出席會議投票」，是賦權業主間可以收集授權書，目的是希望可以順利召開大會，「如果流會，單是行政費已經損失5萬元。」

李柏棠又指，根據管理處提供的資料，現時已收集約100張授權書，而業委會則透過擺攤收集到70多張授權書，他否認業委會操控投票。「擺攤時，有業主給予授權書，我們都會問他們：『你想揀邊間？』他們往往會說信任我們的選擇，我們亦會強調：我們會選擇最低標那一間。授權給我們的業主都知道我們的選擇，所以我們不是操控投票。」

至於京衛的問題，李柏棠稱他曾向京衛職員了解事件，該職員稱，中止合約是由於該港鐵屋苑地盤要求保安員要搬搬抬抬，致使保安員陸續離職，最終因員工不足而被終止合約。「以我所知，京衛並非港鐵外判商清單之中，因此仍能入標，證明京衛合乎港鐵要求。」

區議員：授權票儼如空頭支票

西貢環保南區議員張美雄指，最近收到不少街坊業主擺攤索取授權票一事表示疑慮，「佢哋由朝擺到晚，而且業委會所派發的宣傳單張只聲明請業主出席大會，『如未能親自出席，請授權業委會主席李栢棠或副主席姜新華，或自己信任的人士出席。』為何要指明他們兩個？而且宣傳單張亦沒有寫明他們會投給最低標的外判商，居民有懷疑亦是理所當然。」

張美雄又認為，授權票的原意為方便業主，讓他們即使未能出席業主大會仍能行使投票權，但基於法例監管不足，讓授權票有機會淪為部分人士濫權的工具。「授權者在授權的那一刻，已經失去了個人意志，可能他想投A，但代他投票的人卻投了B。授權票儼如一張空頭支票。」他認為政府應從根本上解決問題，改善《建築物管理條例（第344章）》，例如需要有授權者的簽署及身份證明文件。

張美雄認為授權票儼如一張空頭支票，政府應改善《建築物管理條例（第344章）》。（黃桂桂攝）