【校巴圍城】九龍塘大量校巴三線違泊　地面無劃雙黃線惹爭議

九龍塘一帶設有不少學校，每日上、下學時間皆有不少家長接送學童，然而此亦為該處路面帶來大量車輛，造成交通問題。有區議員指，該處違泊問題嚴重，甚至曾出現三線違泊的情況，要求運輸署正視問題，於有關地點的地面畫上黃線，以示不准停車。

九龍塘多福道及律倫街一帶有不少學校聚集，故每逢上下學時間，有關路段的路面都會變得相當繁忙。九龍城區區議員何顯明表示，該處每到上、下學時間，就會有大量接送學童的校巴、私家車、旅遊巴停泊於校外路面，部分車輛在校門外停泊十多分鐘，亦有車一泊便是逾一小時，這種情況造成交通擠塞之餘，有時亦出現雙線、甚至三線停車的情況。

九龍城區區議員何顯明表示，九龍塘多福道及律倫街一帶違泊嚴重，甚至曾出現三線違泊的情況。(何顯明提供)

記者今日下午三時到場視察， 發現律倫街近約道一段有多架校巴及私家車停泊，期間曾出現雙線停車的情況，有校巴司機透露，下午三時尚不算是高峰期，不少校巴都是下午4時半之後才到場接載學生。至於另一違泊黑點多福街雖然亦有車輛停泊於路邊，但尚留下行車線供車輛經過，未對交通造成影響。

記者今日下午到場視察， 發現律倫街近約道一段有多架校巴停泊，期間曾出現雙線停車的情況。(蔡正邦攝)

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大量車輛停泊於馬路，何顯明擔心車輛會阻礙駕駛者和行人的視線，引致意外，「有時上學時間，校車無法泊在路邊，學生要在路中心的第三條行車線下車，走回行人路。暫時未有嚴重意外發生，但輕微碰撞一定有。」他表示，過往數年都有向運輸署反映有關問題，惟署方一直只着警方加強執法，未有治本行動。

現時街道地面並無畫上代表不准停車的雙黃線，只有街道的頭尾設有告示，故何顯明指警察執法時，不少駕駛者都會辯稱沒有看到告示，不清楚有關路段不可停車：「很多人都說聲不好意思、sorry sir就駛走，但警察離開後，他們還是駛回來停泊。」對此，他認為最簡單的解決方法，是運輸署在路面加上雙黃線，「只要畫線清楚，就沒有藉口說不知道，警察、交通督導員執法時亦毋須再多作解釋。」