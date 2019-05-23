【將軍澳違泊】直擊深夜90車泊街警車駛過無抄牌　社區幹事斥擾民

將軍澳車輛違泊問題存在多年，當中又以將軍澳南，即唐俊街、唐賢街及至善街一帶最為嚴峻。社區幹事最近接獲居民投訴，指曾向警方投訴違泊事項，卻獲對方口頭回覆指警方行使酌情權，不檢控違泊車輛，社區幹事質疑：「深水埗，旺角等地違泊都好嚴重，那警察是否不用執法？」記者昨夜（22日）到場了解，發現上址一帶接近有90部車違泊，期間有警車經過，卻沒有執法。

居民投訴警方不執法 指行駛酌情權

將軍澳區社區幹事林樂儀指，將軍澳區違泊問題嚴重，其中又以將軍澳南，即唐俊街、唐賢街及至善街一帶最為嚴峻，入夜後便有不少司機將車輛停泊在路邊，直至翌早才取回車輛。林指，幾個月前曾收到居民反映，指由於違泊問題阻塞交通，不少車輛早上「響咹」，發出噪音滋擾民居。該名居民曾致電1823要求警方嚴厲打擊違泊車輛，但獲該名警員口頭回覆指，由於深夜時分沒有車輛經過主要街道，違泊對市民不構成即時影響，因此警方行使「酌情權」沒有檢控違泊車輛。

記者昨晚（22日）九時到上址一帶巡查，發現唐俊街迴旋處，晚上九時半後陸續有車停泊，半小時內泊了15部車。

深夜滿街違泊 未見警察執法

記者昨晚（22日）九時到上址一帶巡查，發現唐俊街迴旋處，晚上九時半後陸續有車停泊，半小時內泊了15部車；至善街內有近30部車違泊，怡明邨對開違泊亦嚴重，有近20部車違泊；唐賢街帝景灣對開有近19部車違泊，總計接近有90部違泊車輛。期間有警車在以上街道巡邏，卻沒有對違泊車輛執法。

社區幹事：警方態度矛盾

但林樂儀就質疑，過去警方一直積極打擊違泊，今年卻突然就違泊問題不執法，認為警方前後矛盾，「之前警方一直有就區內違泊問題執法，但自從運輸署指將軍澳停車需求大，建議在中央公園建停車場一事後，警方就話有酌情權，警方又有何理據？」她又指，明白區內車位需求緊張，但警方為執法機構，應履行職責打擊違泊，「深水埗，旺角等地違泊都好嚴重，警察是否不用執法？」

林樂儀認為，現時不少私人樓宇附近出現違泊，對民生造成極大影響，指警方需視乎實際情況執法，「違泊地點附近都是屋苑，先不論對市民的安全有威脅，每天早上的噪音問題對居民滋擾已很嚴重。」

林樂儀今朝到西貢區議會請願，要求警方嚴厲執法打擊違泊。（受訪者提供）

將軍澳違泊問題存在多年，過去警方一直有嚴厲打擊。根據警方向區議會提交的文件顯示，去年7月至12月半年間，警方於將軍澳南一帶，即唐德街、唐俊街、至善街及寶邑路，共發出 4,566 張告票。記者針對上述地點向警方再查詢今年上半年違泊執法數字，惟警方發言人口頭表示未能提供針對將軍澳南區的違泊數字，只回覆稱本年一至四月就違例泊車發出「定額罰款通知書」的數目為24,429張，又指會繼續密切關注有關情況，按實際情況並在相關法例框架下進行適當執法行動。至於記者向警方查詢行使酌情權的準則，以及是次違泊有否行使酌情權時，警方則未有正面回應。

前警司：違泊不構成即時危險，執法次序較後



到底警方是否有權在違泊問題上行使酌情權？1993年，警方實施「靈活執行交通法例政策」，並在2013年改名為「重點交通執法項目」（Strategic Traffic Enforcement Policy，簡稱STEP），據1999年的立法會文件指，政策指警務處在採取執法行動時會靈活地酌情處理，例如發出警告或定額罰款通知書。前高級警司何明新曾參與撰寫上述政策，他指，酌情權的使用由前線警員及當區行動指揮官決定。他解釋，警方在決定是否執法時，會考慮是否合乎情理（Reasonable），「如一個人在街上違例停泊車輛為例，他違例泊車是因為太太急着要去看醫生，考慮到人情，那警察可能便會不執法。」他又補充，如將軍澳區違泊情況於深夜時分發生，對道路使用者又沒有即時危害，執法的優先次序便會排得較後，相信是次違泊事件與行使酌情權無關。

他又指，酌情權只可以在輕微、非蓄意，而違例人士承認錯誤等情況下行使，警方每次都需要詳細記錄和解釋行使酌情權的原因。翻查資料，警方過去就曾於「沙士」期間，因市道不濟，曾放寬在交通上執法政策，以扶助民生。