屯門公路轉車站首設八達通增值機、冷氣休息室　市民：早應該要有

九巴近日於往屯門方向的屯門公路轉車站處加設客戶服務站，站內有冷氣開放，同時設有八達通增值機、免費充電及WiFi 、班次顯示屏等設備，目前為試驗階段，預計快將正式啟用。有居住於屯門逾20年的市民陳小姐表示歡迎：「晨早就應該要有增值機啦，屯門咁多人每日要喺嗰度轉車。有時負咗錢上車，硬食畀多程車錢，而家有得增值就好啦。」 攝影：邵沛琳

目前若乘客在屯門公路轉車站轉車，在某些路線可享有轉乘優惠，但優惠只能在八達通仍有盈餘時使用，換言之，若市民搭乘首程車後八達通餘額不足，則無法享有轉乘優惠，須以現金付全額車費，此情況一直為屯門區居民詬病。九巴近日在往屯門方向的屯門公路轉車站處加設客戶服務站，有職員指服務站將在七月正式啟用。九巴預計，兩個月後在對面的往市區／北大嶼山方向的轉車站處，開設另一個客戶服務站。

客戶服務站有冷氣開放，同時設有九巴紀念品售賣機及班次顯示屏等設備。

新客戶服務站目前處於試行階段，每天於下午2時至晚上8時提供有限度服務，預計服務站正式啟用後，將於早上9時至晚上10時開放。屯門區區議員朱順雅表示，相信客務站的增值服務能解決市民因八達通餘額不足，無法享受轉乘優惠的問題，「以往有好多市民不滿，如果八達通沒有餘額，只好支付全費車程，情況十分尷尬，現時有了增值機，希望能解決這個問題。」不過她指，由於客務站內只有一部八達通増值機，擔心出現供不應求情況。

朱順雅又補充，過去自屯門公路轉車站落成，區議會就一直爭取於站內設置增值服務，惟因地契問題一直拖延至今，「之前地政署因為要處理批地問題，延誤服務落成多年，現在終於解決，有客務站一定好過冇。」

記者今日（28日）到場視察，發現客務站處於轉車站站尾位置，休息室面向海景，設有兩張枱及少量椅子，內裏只有兩、三名乘客在乘涼。記者在客務站走了一圈，暫未發現有WiFi及增值服務，有職員透露，休息室工程尚未完成，預計七月初才正式開放。正在候車的13歲謝姓同學表示，並不知道站尾位置設有乘客休息室，認為設施位置比較偏遠，如果設於站頭會更方便乘客，「有時等等吓車，都會覺得肚餓同口渴！」

正在候車的13歲姓謝同學（左）表示，並不知道站尾位置設有乘客休息室，認為設施位置比較偏遠。

除了屯門公路轉車站外，大欖隧道轉車站於2014年已設有客務站，站內提供現金提款、免費WiFi，以及班次顯示屏等服務。至於城門隧道轉車站由於採用封閉式設計，除了巴士乘客能上落站內外，市民無法經其他途徑進入轉車站，因此乘客可直接使用現金享有轉乘優惠。

九巴回覆時表示，屯門公路轉車站（往屯門方向）的客務中心於6月28日開始試運，為乘客提供實時巴士到站時間資訊外，設有休息設施、滅蚊燈及消毒洗手液等設備，並將會在短期內推出免費無線上網、充電插座、八達通增值服務、小食及飲品售賣服務；在正式開業後，會因應乘客情況調整服務時間。九巴補充，九巴於今年4月獲地政總署批准於屯門公路轉車站（往九龍方向）加設客務中心，待政府部門完成相關程序後，九巴會盡快展開工程。