【山寨公和】深水埗公和荳品廠驚現深圳店　店主憤怒：從無合作！

深水埗逾半世紀老店「公和荳品廠」捲入被冒充風波！該店今發嚴正聲明稱，有人冒充其店於深圳歡樂海岸開設「公和荳品廠」，並鄭重澄清「絕無關係」。深水埗公和荳品廠負責人向香港01表示，去年中曾有一名內地男接觸店方商討合作，更邀店主赴深圳考察，惟公和再三強調「從無答應有任何合作，亦無授權無何人使用商標」，店主無奈稱事件牽涉境外事宜，對追究束手無策，恐萬一對方業務出事，會嚴重影響其多年建立的商譽。記者經調查發現，疑有人假借合照和邀請視察製造合作關係。「深圳版公和」日前開幕，背後涉事的老闆於元朗設立公司，對於冒充指控，他回應稱：「不介意別人怎樣說」。

深水埗「公和荳品廠」在網上發出嚴正聲明，稱有人冒充其店於深圳歡樂海岸開設「公和荳品廠」，並鄭重澄清「絕無關係」，又強調店方「只在香港營運，無任何境外分店」，事件引起大批網民留言支持。

深水埗「公和荳品廠」嚴正聲明稱，有人冒充其店於深圳歡樂海岸開設分店。（深水埗「公和荳品廠」官方專頁截圖）

記者向深水埗「公和荳品廠」第三代負責人蘇小姐了解，店主對於被人冒充表示「非常憤怒」。她展示對話紀錄憶述稱，去年中有一位陳姓內地男子光顧該店，隨即以一腔深圳口音的廣東話向店方表示「大家都是同鄉潮州人，非常欣賞店主手藝，有意合作」，冀於在深圳華僑城開店。期間，陳男刻意與其父親（蘇老闆）合照。惟店方以「只注重香港本地業務，無意拓展境外市場發展」為由多次拒絕 。但對方仍「窮追不捨」，接二連三上門遊說合作，惟店方一再拒絕合作。

「公和荳品廠」於1958年遷往深水埗北河街，營業至今。（資料圖片）

以一成股份利誘合作 公和拒絕

據雙方對話紀錄，該名陳姓男子初時向蘇小姐傳送卡片和合照稱，曾向蘇老闆商討引進「公和」到深圳發展，聲稱是「瑞X股份有限公司」的董事長，在內地投資多個項目，共有十多間分店。記者發現，有關品牌與本地和外國品牌非常相似。

今年3月，陳男向蘇小姐稱，「由於舖位合約已經簽署，商場唔同意換名，但用公和嘅名對我非常重要」，強調蘇老闆曾赴深圳了解其生意，「相信佢好清楚我非常認真和努力」，又感激「蘇老闆傳授好多技術」。他又進一步利誘稱，冀付一成股份，而蘇小姐無需投放任何資金，亦會「簽合約，保證歡樂海岸經營期間，每一年分紅不少於12萬元」」，若少於該數額則按12萬元作為知識產權費支付，又要求授權該店播放公和影片。惟蘇小姐堅稱，與父親不會合作，要求對方不要打擾，其投資計劃與他們並無關係。

直至日前，蘇小姐經友人發現，店方在內地網站大肆宣傳知悉無故「被合作」。事後她向陳男投訴，對方聲稱因應蘇小姐近日的健康故「不敢打攪」，又聲稱無向任何人提及是「香港公和分店」，對造成困擾表示抱歉。

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深圳店簡介公和創立年份出錯

記者了解發現，「深圳版公和」在「深圳新闻网」、「深圳新浪网」以及多個食評網站宣傳稱，「6月25日，深圳公和荳品廠媒体品鑑會在深圳歡樂海岸舉行」。該店商標與「深水埗公和」幾乎一樣，又加上聲稱是「清白有滋味」的「公和理念」，強調「深圳是公和豆品進駐大陸的第一站」，「公和始於1909年」，「公和豆品廠為全中國第一家以農夫山泉水磨製的豆品廠」。

不過，事實上，公和荳品廠在1893年由廣東人駱公和創立，最先於廣東道開舖，其後因重建而在1958年遷往深水埗北河街，即現址。及後，在1960年，公和再於九龍城開分店。90年代，創辦人駱家將公和兩店出售，深水埗店由蘇家接手，九龍城店由潘家接手。

記者又翻查內地商標局未見到確實註冊商標，其中於去年5月「公和荳品廠」同名的商標，申請狀態為「駁回覆審中」。另陳男經營的「瑞X股份有限公司」於2011年5月成立，位於元朗雄偉工廈。記者上門拍門，無人應門，附近有大量貨物堆積。

記者經於卡片電話致電陳男問及內地「公和」業務時，對方雀躍介紹稱，將「公和由香港帶到了深圳」，又指深圳分店幾日前開幕，產品非常廣泛，「希望將豆品在內地發揚光大」。當記者提到「香港公和」澄清與其並無合作關係，對方稱：「我曾聽說一些網上傳言。我之前是和蘇老闆討論合作的，他亦到深圳了解業務，傳授製作荳品技術，基本上他是同意的。你有甚麼問題就問他」。

記者再追問是否有與對方明文合作以及獲對方正式確認合作，陳男並無正面回應，只表示「我是做實事的人」。對於被指「冒充」，他再三稱，「不介意別人怎樣說」，又指「商標是他們授權，是合法的」。

公和店主斥山寨店「借合照和看舖位小題大作」

蘇小姐對於陳男種種回應深表無奈，她一再指出並無任何人商討境外投資合作，「我父親赴深圳，只是出於好心，幫忙了解舖位情況，並無答應要合作，我們沒有簽任何合約，亦無收一分一毫」，力斥對方「欺負老人家，借合照和看舖位小題大作」。

她亦憂慮萬一對方業務出事，嚴重影響其多年建立聲譽。她稱，「我們是用加拿大的大豆，現時中美貿易戰，我相信他們購買加拿大大豆相當困難。當他們在深圳的食品出事，食客告上香港，我們該怎麼樣？」不過，她稱經與法律顧問商討後，由於事件涉及境外，尤其是內地法律程序複雜，追討損失困難重重，只好在網上登澄清聲明，冀消費者勿誤信消息。