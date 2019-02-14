【海洋垃圾】由水底執到上岸　海洋「拾荒者」：得5分鐘都去執

還記得山竹襲港的場景嗎？災後積水退卻後，大量海洋垃圾湧至沿海地區，這令人再次關注海洋垃圾問題。潛水愛好者Kitti在十多年前開始成為海洋拾荒者，不時與戰友結伴執垃圾及清理棄置漁網，為保護海洋生態出一份力。

當時一個「唔想同垃圾游水」的想法，令潛水愛好者Kitti開始踏上海洋拾荒者之路，不時到樹林、海底清理垃圾。「基本上我一有空餘時間，便一個人拿著雙人艇，到處執垃圾。」Kitti直言海上垃圾清之不盡，若不趁現在努力清理，這些廢物永遠都會留在這裡，「所以要把握好每段時間，簡簡單單的5分鐘、10分鐘已經可以執多一兩袋垃圾，起碼可以減輕一點點。」

不少體型較小的海洋生物如貝殼、小魚或蟹會被「鬼網」纏住。（圖片：拾荒者Kitti提供）

「我們渴望過美麗的一天，但眼前所見的卻不美，全因為太多垃圾！」 海洋拾荒者Kitti

不少體型較小的海洋生物如貝殼、小魚或蟹會被「鬼網」纏住。（圖片：拾荒者Kitti提供）

剛過去的年初三，Kitti和她的戰友們前往紅樹林執走2公噸多的海洋垃圾，她形容海洋拾荒者是最後把關者，「政府的確沒有足夠的資源，但我們亦不能單靠他，有時是需要靠一班有心人的努力來保護海洋。」她指出從上年開始，拾荒者的焦點從水底清理鬼網轉移至水面上的紅樹林，現時不少漁網湧向岸邊，抓緊樹木，這不但阻礙他們的生長，甚至令樹木枯萎。

Kitti經常利用空餘時間，划著雙人艇出海，到處清理海洋廢物。（圖片：拾荒者Kitti提供）

現時Kitti除了和一班戰友每星期執一次垃圾之外，亦會帶領小朋友和新手體驗拾荒者的工作。她認為透過不同渠道如朋友介紹、組織小型行動，能夠帶動更多人關注海洋垃圾，甚至願意加入他們，成為戰友的一份子。「我希望市民不單止帶走屬於自己的垃圾，還可以順便執起其他廢物，放置在垃圾收集站。」

無數的海洋垃圾隨著海浪湧向岸邊，堆成一個個小型垃圾山。（圖片：拾荒者Kitti提供）

拾荒者時常在海底中尋找到不少被棄置的漁網。（圖片：拾荒者Kitti提供）