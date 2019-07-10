【逃犯條例】7.21遊行到TVB　路線疑帶政治目的捱批　宣布取消

區政聯盟和將軍澳民生關注組原計劃於7月21日舉辦「將軍澳7.21大遊行」，追擊無綫電視，惟遊行路線途經關注組有意劍指的選區，被網民質疑遊行帶有政治目的，網民揚言杯葛並另起爐灶，發起「7.28 將軍澳反送中大遊行」。 關注組今早發聲明，指市民在短短數日市民開拓出更有效、更低成本發揮消費者力量的反抗形態，又指居民向他們真誠表達民意，關注組認為是次以反對主流傳媒報道偏頗為目的之遊行，已沒有堅持舉行的理由，故決定取消，並向市民致歉。

葉嘉榮稱願為事件一力承擔。（資料圖片／吳倬安攝）

關注組原訂計劃於7月21日發起遊行，當天下午2時於寶琳站C出口集合，先舉行社區巡遊，經欣明苑、景林邨、尚德等地區，遊行至將軍澳站，其後再由將軍澳站出發，經環保大道遊行至TVB大樓，揚言要「拒絕紅色媒體」和「守護新聞真相」，惟遊行路線途經關注組有意劍指的選區，不少網民質疑關注組發起遊行有政治目的，甚至為區議會選舉造勢。

關注組今早發聲明宣布取消遊行，指市民在短短數日市民開拓出更有效丶更低成本發揮消費者力量的反抗形態，同時經眾多居民真誠表達民意後，以反對主流傳媒報導偏頗為次目的之7.21遊行，已沒有堅持舉行的理由。而近日傳出，有部分品牌因應「公眾關注」，抽起在TVB的廣告。

關注組成員葉嘉榮又說，有關7.21遊行的對外聯繫丶文宣丶策劃丶行政安排，皆是由他本人安排，關注組成員對7.21遊行的資訊理解，亦是透過他匯報而作出：「事已至此，本人願受各方批評，吸取教訓。同時本人亦向將民組所有成員丶本應有意參加各反送中活動的市民致歉。」