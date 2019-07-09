【逃犯條例】7.14沙田遊行由車公廟行至政府合署　增「反DQ」訴求

反對《逃犯條例》修訂的遊行似有在各區遍地開花之勢，繼上周日（7日）的九龍遊行外，有人亦發起本周日（14日）在沙田區遊行。 網上流傳，沙田遊行已獲警方發不對通知書，但受網民委託、與警方接洽的沙田區議員陳兆陽今日（9日）三時許向《香港01》透露，暫未獲批不反對通知書，但與警方的會面已取得大致共識，初步擬議會由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶的馬路，前往沙田政府合署，預料需時3小時，運輸署正商討為市中心交通分流。 陳兆陽又表示，網民近日就遊行主題進行公投，近五成投票人認為除了一直爭取的「五大訴求」之外，應加上「反DQ」，及要求沙田區議會在今個月的會議討論反逃犯條例動議。

暫擬遊行路線如圖，由車公廟附近出發，經獅子山隧道公路橫過城門河至沙田正街，再經鄉事會路前往沙田政府合署。

起步點或由大圍站改至車公廟

陳兆陽今日與警方、運輸署、康文署、九巴及沙田政府合署代表開會，他於會後透露，遊行暫未獲批不反對通知書，但會面上就遊行路線取得大致共識，初步擬議會由車公廟附近的翠田街足球場起步，將會途徑沙田新城市廣場、沙田廣場、沙田中心一帶的沙田正街，再沿鄉事會路前往沙田政府合署。遊行暫定兩點半集合，三點半起步，整個過程預料需時3小時。

由於沙田正街的沙田市中心巴士總站有多條路線行駛，陳兆陽指運輸署正商討為市中心交通分流，或會分流至大圍站、石門站及沙田圍站。陳又表示，早前計劃在大圍站附近的迴旋處一帶起步，但運輸署擔憂一旦天橋太多人會「成個沙田塞晒」，他們最終同意更改起點。

百步梯是沙田市中心的一大公共空間，但曾有人欲在附近舉行《地厚天高》放映會，康文署隨即封起百步梯進行維修。（資料圖片）

遊行主題加地區元素 「反DQ」訴求呼應沙田政府合署曾DQ參選資格

遊行主題方面，陳兆陽稱網民就此進行公投，結果顯示近五成投票人認為除了一直爭取的「五大訴求」，即撤控示威者、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，以及要求林鄭下台之外，應加上「反DQ」及要求沙田區議會在今個月的會議討論反修例動議。陳兆陽指，是由於沙田政府合署曾在過往選舉中取消某些參選人資格。

陳兆陽又透露，號召遊行的網民計劃邀請不同人士在政府合署外發言，亦正討論會否在沙田新城市廣場對外的「百步梯」舉行放映會，但內容未定。