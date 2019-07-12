【逃犯條例】沙田出現反修例巨型直幡　周日遊行發起人料萬人參與

反對修訂《逃犯條例》風波持續一個月尚未降溫，有人發起周日（7月14日）沙田反修例大遊行。昨晚（11日），沙田區多處出現大型反修例直幡，表達對《逃犯條例》修訂的不滿。協助統籌周日遊行的沙田一隅召集人透露，有關直幡是由街坊自發懸掛，除了表達訴求之外，也是用以呼籲公眾參加遊行。他估計，是次遊行人數能夠保持以往水平，不怕運動走下坡，「繼續搞可以保持希望，唔搞會更快冷卻。」

沙田出現大型直幡

昨日凌晨時分，三幅曾在「六一六」遊行中出現、分別印上「痛心疾首」、「撤回惡法」、「林鄭賣港」字句的大型直幡，出現在沙田大會堂外、沙田百步梯旁、乙明邨及沙田正街希爾頓中心等地方，表達了對修訂《逃犯條例》的意見，而相關懸掛點正正是位於本周日沙田反修例遊行的路線上。

街坊自發掛直幡呼籲遊行

地區組織沙田一隅早前為周日的遊行申請不反對通知書，其召集人梁延豐指，今晨從群組得知，相關大型直幡是由街坊自發於昨晚凌晨懸掛，主要是呼籲公眾廖與周日的遊行，而街坊將直幡懸掛拍照後，很快就自行拆除，而他也未能確定誰是懸掛者。

冀以遊行保持運動溫度 主辦方預計將有萬人參與

反修例運動延續超過一個月尚未停止，反而不同地區的人士紛紛舉辦遊行，這個周日就輪到沙田區。梁延豐指，開頭有網民發起了沙田遊行，但他們並不希望露面和入警署辦手續，故與沙田區議員一同協助申請不反對通知書。他表示，最初只預計有一千人參與，但經歷七月七日的西九龍大遊行之後，如今預期會有一萬人，「加上經歷最近連儂牆的風波，相信群眾能夠保持溫度。」不過，他承認如今的形勢比起七月七日稍有回落，「始終不同區，沙田本身亦較溫和。繼續搞可以保持希望，唔搞的話會令件事更加快冷卻。」

遊行至政府合署反「DQ」

梁延豐補充，沙田遊行之意義除了反映對撤回修訂《逃犯條例》相關的訴求，也是對沙田政府合署多次取消立法會議員參選資格表達不滿，「全港處理最多DQ案的就是沙田政府合署，一共有4至5單，所以今次遊行會經過政府合署，有其地理意義。」他又指，本月26日區議會大會上，有沙田區議員提出討論《逃犯條例》，而區議會主席將會在14日確認會否在會上討論相關事宜，故希望遊行能向區議會反映民意，並呼籲建制派不要搞小動作製造流會。