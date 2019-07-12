【逃犯條例】王永平指林鄭有心魔　倡立會5功能組別議席改直選

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，戰場更蔓延至各地區，連儂牆遍地開花。公務員事務局前局長王永平接受港台節目《千禧年代》訪問時談及修例亂局；對於特首林鄭月娥不願宣布撤回修例，王永平認為林鄭一次又一次放棄與市民和解機會，又指即使宣布草案壽終正寢，但在程序上仍在立法會，認為政府應按法治精神，正式宣布撤回修例，把草案從立法會正式收回。 他認為林鄭對宣布撤回修例有心理障礙，建議林鄭可以休假一段時間，把宣布撤回修例的工作交由政務司司長張建宗。 王永平指，從電視畫面留意到，有不少警員已有情緒問題和出現狂燥表現，認為警隊高層應關注問題，為有情緒問題的警員安排心理輔導，亦安排這些警員放假甚至調職。

王永平建議增加立法會直選議席。（資料圖片/歐嘉樂攝）

指有警員表現狂燥

王永平指出，香港當前的情況是前所未見，對林鄭一次又一次放棄與市民和解機會感到可惜，他指目前社會各階層一致要求撤回修例，但林鄭仍不願正式宣布撤回，認為林鄭是克服不到心理障礙，又指出2003年《基本法》23條立法失敗，時任特首董建華所用的字眼也是「撤回」，故不明白林鄭為何不撤回修例。他指出即使宣布草案「壽終正寢」，但草案在程序上仍在立法會，認為政府應按法治精神，正式宣布撤回修例，把草案從立法會正式收回。

他指若林鄭月娥說不出「撤回」，建議她可休假一段時間，把宣布撤回工作交由政務司司長張建宗，或由保安局局長李家超宣布把草案從立法會撤回，把「壽終正寢」的草案「風光大葬」。

他指出當前社會氣氛緊張，現時最重要是為社會降溫。他留意到連儂牆遍地開心，同時有支持政府人士到連儂牆與市民發生衝突，他認為這些表達意見的方法非常和平，又指未必需要派出全職警察秩序，可派出輔警甚至民安隊駐守，令氣氛可和諧一點。

王永平指，從電視畫面留意到，有不少警員已有情緒問題和出現狂燥表現，認為警隊高層應關注問題，為有情緒問題的警員安排心理輔導，亦安排這些警員放假甚至調職。

連儂牆在各區遍地開花。（資料圖片）

王永平倡增5直選議席

被問到是否有官員需要問責下台，他直言：「嚴格來說，喺一個正常地方，發生咁大件事，首長的確無得做落去。」不過他指特首是中央任命，若中央不認同特首需換人，香港人只能接受政治現實。不過他認為相關司局長應考慮問責下台，做法可令忿忿不平的市民消氣，「依家市民忿忿不平，唔平靜落嚟，係因為政府乜都唔做，咁先係問題。」他又指出，保安局前局長葉劉淑儀和前衛生福利及食物局局長楊永強亦曾分別23條和沙士問責下台。

至於行會成員是否需要負責，他直指：「點做都無乜用，（行會）公信力已經無晒！」他指出示威者衝擊立法會後，市民並無太大反感，正正是因為市民認為立法會不能代表市民意見，他建議短期內，政府在香港民主化多走一步，減少五席以間選產生的功能界別議席，改為地區直選，回復市民的信心，又認為建制派不應假設增加直選議席是對泛民有利。