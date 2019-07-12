【逃犯條例】研究指近月抑鬱率達9.1%　醫生︰為精神健康退後一步

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院昨（11日）公布，今年6月至7月港人疑似抑鬱症的比率上升至9.1%，較2014年佔領中環運動期間的比率5.3%高。精神科專科醫生林美玲今日（12日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，過去幾個星期，有可能因為社會爭議受到困擾，要留意有無出現抑鬱徵狀，有時除了感覺，會有頭痛等身體反應。她建議，如果是因近月社會爭議令自己有情緒憂慮，無論是什麼政治取態，本身個人都要「退後一步」，不要不停去追貼有關議題、行到最前，需停一停給予自己空間。

《逃犯條例》修訂爭議引起的風波不斷，近月內有多場示威。（資料圖片／李澤彤攝）

尤其是過往幾個星期，不論信念及政治取向，都會有可能因為社會爭議受到困擾，要留意個人入睡、胃口轉變、集中力變差，會否經常覺得緊張、焦慮等。短暫的情緒問題，維持一、兩日，可以理解，但徵狀出現兩星期以上等，影響日常生活，如感到看不到將來，失去往常興趣、不想見人等，可能就是抑鬱表徵。她提醒，有時受到壓力，不一定是感到緊張和焦慮，而是身體出現徵兆，如會頭痛等，透過身體表現受壓。

她建議，如是因近月社會爭議令自己有情緒憂慮，無論是什麼政治取態，本身個人都要「退後一步」，不好不停去追貼有關議題、行到最前，會影響精神健康，需停一停給予自己空間。如留意到有情緒需要的朋友，可以多些可以講其他話題，鼓勵他們重拾日常的生活興趣等，即使雙方立場不一，亦以不批判的態度聆聽，如對方情況嚴重，可以勸他們尋求醫生協助。