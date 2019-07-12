居民度呎 水泉澳商場至鐵路站度得520米 達設特惠站要求

位於沙田區水泉澳博泉街1號的水泉澳邨，有四期共十八座樓。水泉澳邨是香港房屋委員會轄下的一個公共屋邨。這樣大型的屋邨交通配套卻強差人意，居民進出主要使用的交通工具為巴士、小巴和鄰近的沙田圍鐵路站。但巴士卻有大部分都只限在平日繁忙時間服務，使邨內居民少了一種選擇。交通配套不足使邨民進出有困難，如欲前往鄰近的沙田圍鐵路站坐車，定必會增加邨民的日常開支。以往曾多次要求港鐵在水泉澳邨廣場中設立特惠站，減輕居民負擔。故今兩時發起居民集體『度呎』行動，在水泉澳商場外有近20名居民預參與是次請願（希望港鐵在水泉澳商場對出7-11附近設立港鐵特惠站），沿途經過博安邨大橋和升降機，並再次要求港鐵設特惠站。 攝影：曾鳳婷

沿途呼叫口號「強烈要求，增設港鐵特惠站，減低水泉澳居民車費負擔」

港鐵一直以水泉澳不合乎標準（500-600米內步行至沙田圍站）為由，而拒絕設置特惠，惟工聯會沙由地區服務處新界東辦事處總幹事鄧家彪稱，港鐵的量度方式有別於居民平日步行至沙田圍站路線，故發起「度呎」行動。他使用手機程式量度在水泉澳商場和沙田圍站的距離，並和街坊一同步行至沙田圍站。

到達沙田圍站後，鄧家彪手機結果顯示距離為0.52公里（520米），即是達到港鐵要求標準。

水泉澳邨依山而建，當中更有一千五百個住戶正在領取綜援，是全港第五高領綜援人數的屋邨。據悉，現時沙田有七個港鐵特惠站，卻沒有任何一個是在水泉澳邨附近。自水泉澳在2017年落成通往博康邨之大橋和升降機後，邨民步行前往沙田圍鐵路站之人流和需求有增沒減，因邨民均依靠港鐵前往沙田各區和外出工作。

工聯會離島區區議員鄧家彪今日聯同水泉澳邨居民進行請願，要求港鐵設特惠站。

住在水泉澳的林先生表示居民大部份都會到沙田圍站乘車。「其實依度依個港鐵站（沙田圍站）呢，就去新界，其他地方，或者出九龍，一定有個便利嘅。如果可以有依個嘅兩蚊優惠呢，對於我哋都會有少少嘅幫助囉，喺個嗰交通費方面，有一啲減少負擔。」林先生稱水泉澳交通問題有待改善，在早上上班上學的繁忙時間不能快速地疏導他們。若能設置特惠站，在交通方便可以誘導一班居民到港鐵乘塔。

林先生表示巴士在非繁忙時間班次相對不足。

水泉澳交通問題嚴重

水泉澳交通配備不足問題已不是新鮮事。據了解，水泉澳的巴士種類少，更不是全日行駛，鄧家彪表示巴士大多只上到山腰，居民一定要在水泉澳巴士總站下車後，步行至更上面，方能回家，但在水泉澳總站上是有九座樓。因此，大部分居民對此感到煩厭。「睇落條村有好多無障礙嘅通道，好多扶手梯等，在十一點後就會停，很多工友其實收好夜，由下車到行反自己屋企由喺十幾分鐘。」他希望如巴士能上到水泉澳巴士總站，倒不如再上到山頂，助九座樓的居民。此外，他稱他更希望能為居民爭取通宵車，因為現在水泉澳一架上山的通宵車也沒有。只有兩架油尖旺的巴士在零晨一時叫作會經過水泉澳。

水泉澳交通配套不足，山頂居民無車直達（資料圖片／邵沛琳攝）

他們在兩點步行至沙田圍站提交請願信給港鐵代表。鄧家彪表示若短時間內得不到港鐵回應訴求，他會和更多居民到港鐵總部再次請願。