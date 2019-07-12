【逃犯條例】周六光復上水、周日沙田遊行　雙雙獲發不反對通知書

反修例遊行遍地開花，繼上周日(7日)九龍遊行外，今個周末將有多場遊行，包括明日（13日，星期六）的上水遊行及後日（14日，星期日）的沙田遊行。 繼上水遊行獲警方批出不反對通知書後，由7個傳媒公會聯合發起、於後日早上進行的新聞界靜默遊行，亦獲批不反對通知書，遊行將途經灣仔警察總部。 至於沙田遊行方面，沙田區議員陳兆陽回覆稱，警方今午已批出不反對通知書，遊行路線將由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶的馬路，但終點需轉為沙田站巴士總站，而非原來擬定的沙田政府合署。

沙田遊行暫擬遊行路線如圖，由車公廟附近出發，經獅子山隧道公路橫過城門河至沙田正街，再經鄉事會路前往沙田政府合署。（資料圖片）

「光復上水」料2000人參加

今個周末將接連有兩場新界區遊行，本周六的「光復上水」反水貨遊行將於明天下午3時在北區運動場籃球場集合，並會途徑石湖墟，即水貨重災區一帶。遊行申請者梁金成表示，已接獲不反對通知書，預計有2,000人參與。



沙田區大遊行方面，將於本周日舉行，下午2時半集合，3點半正式起步。受網民委託、與警方接洽的沙田區議員陳兆陽今日下午回覆稱，已獲發不反對通知書，將由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶的馬路，但終點需由沙田政府合署，改為沙田站巴士總站。



遊行路線擬定一波三折，主辦方原擬定以大圍遊樂場作起點，不過由於已不能預約場地，故改為翠田街足球場、即車公廟出發，據「沙田一隅」FB專頁顯示，當晚8時將會於沙田大會堂百步梯舉行放映會，將會播放以梁天琦為題的紀錄片《地厚天高》。

沙田中央郵政局郵政信箱周日暫停

香港郵政今日（12日）宣布，鑑於周日（14日）於沙田政府合署外有公眾活動進行，位於該合署內的沙田中央郵政局郵政信箱大堂當日關閉，服務會暫停。市民如有查詢，可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

百步梯是沙田市中心的一大公共空間，但曾有人欲在附近舉行《地厚天高》放映會，康文署隨即封起百步梯進行維修。（資料圖片）

與此同時，本周日早上10時半將有「停止警暴 捍衛新聞自由」黑衣靜默遊行，由7個傳媒公會包括香港記者協會 、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會發起，旨在以沉默表達憤怒，以捍衛新聞自由。遊行路線將由夏慤花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。



翻查警務處資料，警方為是次遊行集會加設條件，包括倘大會預料人數如有任何變更，超逾1000人或有所減少，需立刻作通知。警方又規定，大會需安排 10至20名糾察員於遊行期間提供協助，另亦需與負責的警務人員保持聯絡。