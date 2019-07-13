【光復上水】半世紀涼茶舖撐光復　舊百貨店嘆一周一行後生意大跌

反修例活動遍地開花，北區水貨客關注組於今日（7月13日）發起第三次的「光復上水」反水貨客遊行。自水貨客湧入上水，上水石湖墟民生小店例如文具舖、書局、家電等紛紛結業，變成藥房、藥妝等專做水貨客生意的店舖。有在上水經營了五十多年的涼茶舖老闆娘說：「新康街舖租要十幾萬一個月，民生小店根本負擔唔起，只有藥房可以。」 攝影：黃桂桂

上水涼茶舖開業50年 見盡當區變遷

張小姐經營的樂樂冰室涼茶舖位於石湖墟新祥街，左右及對面的店舖全是藥房。張小姐指著對面的藥房說：「以前對面是賣雜貨的，還有餐廳、批發菜，現在都變成藥房。以前這裡6點之後就沒有人，現在整天都是人——水貨客。」

張小姐的涼茶舖已有五十多年歷史，1979年，她的媽媽專門叫人造了一架手推的鐵車，便推着鐵車在新康街行樂戲院賣涼茶，張小姐便在這架手推車旁長大，「以前的人睇戲不是喝可樂吃爆谷，而是飲涼茶的！」後來行樂戲院結業，她便搬到新康行，由「涼茶車」變「涼茶舖」。這麼多年來，她只賣三款涼茶，每天早早起床自己煲。

舖租升值如火箭

在水貨客浪潮下，這間小小的涼茶舖如何堅持到五十多年？張小姐笑說，一切都是僥倖：「2009年我以800萬向業主買下這個舖位，慢慢供，沒想到兩年後，附近的舖租便好像火箭般不斷升，由兩三萬升到現在十幾萬。」張小姐指着新康街方向，說：「附近舖頭月租要十幾萬，新康街更要廿幾萬，民生小店邊有可能負擔到？所以咪執曬囉！」她拍拍自己的心口，續說：「如果當年冇買呢間舖，一定做唔到落去，好好彩！」

張小姐直言支持遊行人士，指水客貨令上水改變了很多。

小店嘆水貨客改變上水：「條路被水貨客霸佔了。」

張小姐直言，水貨客的出現，大大的改變了上水，「自從有水貨客後，附近就少了街坊行，因為條路被水貨客霸佔了。」她說，經常有水貨客在藥房買完貨品後，便蹲在街邊收拾貨品。「有時會喺我舖頭門口執，我叫佢哋走，佢哋仲會好惡咁鬧返我轉頭。」不過，張小姐又說，水貨客的出現有帶旺店舖生意：「政府實施『一周一行』後，有水貨客固定每個星期都來光顧。」

由於7月13日的「光復上水」遊行不會途經新祥街，張小姐會照常營業，她說她不擔心遊行會影響生意，反而支持參與遊行的人士：「因為水貨客真係令上水改變咗好多。」

一嗚百貨屹立於上水的水貨客重災區新康街，老闆廖太直言對水貨客又愛又恨。

60年百貨憂加租難負擔 「一周一行」挫生意額七成

位於新康街的「一鳴百貨」已營業60多年，老闆娘廖太說：「舊租約未完，租金仍可負擔，但相信租約一完業主就會加租，到時唔想執都要執。」

百貨店主要售賣行李箱、手拉車、背囊，訪問時剛好有一位操普通話男子買幾個斜揹袋，向廖太講價。廖太其後說：「佢哋成日都係咁！想搏我哋懵，話邊度邊度先賣幾錢，想我減價，我點會唔知吖！」她說水貨客湧入上水後曾一度增加百貨店的生意額，但自政府實施「一周一行」後，生意額下跌了七成，現時主要做街坊生意。

一嗚百貨主要售賣篋、袋和背包。

對水貨客又愛又恨

說起水貨客，她嘆了口氣說對他們是又愛又恨：「愛，因為佢哋令我多咗生意；恨，因為佢哋真係造成滋擾。成日霸曬成條街，周街開行李箱執嘢，啲轆又轆到人，搞到啲居民唔再行呢度，民生店舖都執曬。」