【沙田遊行】新城市中央廣場「為安全」拆座椅　商戶願為港人斟水

今午（7月14日），有團體發起沙田大遊行，要求港府回應示威者五大訴求。區內大型商場嚴陣以待，沙田新城市中央廣場更稱因「安全理由」而拆去座椅。同一個商場內有人拆去座椅，有商戶停業，卻有小店反其道而行，為遊行人士提供免費斟水服務。 攝影：李智智、李穎霖

沙田新城市中央廣場HomeSquare突然拆去商場內的座椅。（李智智攝）

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下午約三時三十分，沙田新城市中央廣場HomeSquare突然拆去商場內的座椅。在場職員接受查詢時，指因應「安全理由」而拆去座椅。

對於商場拆座椅，目擊市民坦言示威者不會衝擊商場。將參與遊行的市民候生指，理解商舖或鑑於昨天上水遊行憂慮衝擊，但指示威者即使衝擊亦不會衝這裡。他笑謂，「冇嘢嘅，拆完佢裝返，自己玩自己姐」。

沙田新城市中央廣場HomeSquare的餐廳Beans，將免費提供飲用水予遊行人士。（李智智攝）

同一個商場內，有人拆座椅，亦有商戶為遊行人士提供免費斟水服務。位於沙田新城市廣場HomeSquare的餐廳Beans，將免費提供飲用水予遊行人士。Beans職員表示，不擔心生意，暫有一、兩位遊行人士來取水。同一個商場內有十多間商舖關門，但店方稱會照常開放至晚上十時半，讓有需要人士取水。

顧客關先生認為商場做法顧及安全「都算合理」，但不相信遊行人士會衝上來，認為示威會和平進行。