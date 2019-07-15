【沙田遊行】退休警質疑戰術影響前線安全　部分警員未有手套頭盔

昨日的沙田區遊行演變成警民衝突，警方於晚上清場時更進入商場作出驅趕，衝突期間多名示威者及警員受傷。清場過後，有傳部分前線警員不滿指揮官制訂的清場戰術，令前線陷入險境。有退休警員認為，昨日警方的佈防有不足之處，前線警員的防具亦不足，引來安全問題，直指如上級的戰術會危害到前線人員的安全，有關命令還應否執行值得思考。

昨午約五時，警方和示威者於源禾路爆發衝突後，於沙田鄉事會路及源禾路交界、源禾路近沙田大會堂處設下防線，與示威者對峙。示威者本可沿担杆莆街或橫壆街離開，惟到晚上約8時40分，大批持長盾的防暴警察突出現於偉華中心、希爾頓中心附近，沿沙田正街往担杆莆街、橫壆街方向推進，令示威者退回新城市中心、沙田大會堂及源禾路一帶。至晚上近9時，多批警員、防暴警察衝入新城市廣場、沙田廣場、沙田中心、好運中心，有如「打巷戰」般於商場各處竄出，驅趕場內示威者，引發衝突，有警察曾於商場內施放胡椒噴霧，衝突期間有警員及示威者受傷。

昨午約五時，警方和示威者於源禾路爆發衝突後，於沙田鄉事會路及源禾路交界設下防線，與示威者對峙。(資料圖片/鄺曉斌攝)

昨日的清場行動結束後，有傳部分前線警員對指揮官是次制訂的清場戰術、策略感不滿。事實上，警察隊員佐級協會於上周六的光復上水遊行後，亦於昨日就發出聲明，指除非管理層有信心其戰術及裝備等條件，能確保執勤警員在行動中的安全，否則不應派員執行可能引致受傷的任務，或到危險的地方執勤。

部分警員未配備手套、頭盔

「從Whatsapp group、不同的途徑，都聽到前線的不滿。」有熟悉警隊運作的退休警員認為，昨日的警方在示威行動中佈防，有令他摸不着頭腦的地方。昨日下午時份，示威活動一直在和平的情況下進行，惟警方在沿途佈下大量警力，此舉令他不解，「這樣是做成了反效果，擺放如此多的警力，會挑起示威者對警察的不滿。」而晚上的清場他更指是欠缺了完整策略，前線的警員裝備不足，部分警員未穿有綠色的防暴衣，只可便裝上陣，當中更有人未配備手套、頭盔等裝備，就要執行驅趕示威者的行動，構成安全問題。同時，除了商場一帶的警力，他指警方在區內其他地方亦有佈員候命：「但沒有人動用這批警力，我也不知道為何不用。」

部分前線警員未穿有綠色的防暴衣，便裝上陣，當中更有人未配備手套、頭盔等裝備，有退休警員認為此構成安全問題。(資料圖片/蔡正邦攝)

尋求更有效保障警員安全的方法

他直指，這種情況持續發生，現已對警隊士氣造成打擊。雖然警察執法時要面對危險情況，但他強調世界各地的執法者都是顧好了自己的安全，才會作出拘捕行動，而香港的防暴警察亦一樣，認為在執法前，管理層應考慮好前線人員的安全。「如上級的戰術、策略，會危害到執法人員的安全，有關命令還應否執行，這是一個應該要思考的問題。」警察隊員佐級協會於聲明中亦指，如有關安全問題持續未解決，將徵詢法律意見，尋求更有效保障警員安全的方法，而四個警察協會亦已約見警務處處長盧偉聰，反映前線警員的意見。

在昨日的清場行動中，警方於源禾一帶設下防線後，本來尚有一條道路可供示威者離開，惟警員後來又沿沙田正街推進，多方面包抄示威者，令他們被逼退入商場，令不少人質疑，警方為何驅散示威者、要求他們離開之餘，又阻擋他們的退路。這位退休警員解釋，警方的清場行動有多種，其一是驅散行動，警員驅趕之餘，亦會留下一條路讓示威者撤離，而圍堵、截斷在場人士的所有退路則是另一種：「例如2006年的世貿，警方也是以圍堵的戰術包抄韓農，拘捕了逾千人，但這要視乎現場指揮官的決定。」他解釋，如警方在示威者中發現了須拘捕的對象，或會採取此舉，圍堵人群。

警員進入商場清場的舉動引來爭議，有退休警員認為，如果進入只為驅散示威者的話，是不合理的行為，但若進入商場是有目的地進行拘捕，情況又不一樣。(資料圖片/余俊亮攝)

然而，在圍堵示威者過後，大批警員進入商場進行進一步驅趕，引發衝突，當中有人被捕，在私人物業清場的舉動引來爭議。退休警員認為，行動的正當性要視乎警方進入商場的目的：「如果進入只為驅散示威者的話，我覺得是不合理的，但若進入商場是有目的地進行拘捕，情況又不一樣。」他強調，雖然商場屬私人地方，但根據警隊條例，如警員有理由相信在某處所內發生了事件，有逮捕的目標，警員就可於任何地方作出拘捕。