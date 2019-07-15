【沙田遊行】示威者自發組人鏈傳物資　撤退後佔領路段見油跡

昨天（14日）由網民發起的沙田大遊行完結後，不少示威者留守聚集在沙田鄉事會路及源禾路一帶，入夜後發生激烈的警民衝突。數星期以來反修例示威活動不斷，今次示威者亦繼續「冇大台」式的街頭抗爭，靠網絡力量和現場號召，自發組成數百米長的人鏈，將物資由後方送到前線，亦有傳有人在地上倒油，令商場地滑難行。而入夜後警方從三面夾攻，示威者面對「圍堵式行動」，除在不同位置高呼「要記者」，亦有人從高處向警察擲下雨傘、水樽等物品反擊。

昨下午約五時，示威者集結在鄉事會路及源禾路交界的十字路口佔路，期間與警方發生衝突，有警察噴發胡椒噴劑。其後示威者在源禾路體育館外以鐵馬築起防線，遊行隊伍在沙田正街一帶亦幾乎停止前進，人群開始並列兩行，築起超長人鏈由偉華中心延伸至好運中心，從後方運送水、保鮮紙、索帶等物資到前線源禾路。有人在位於商場平台的便利店、超市購買物資後，將物資由高處游繩吊下；亦有人將打開的雨傘「空投」給地面人鏈。

除此之外，有示威者疑在地上倒上食油，令地面滑溜難行，有市民在近鄉事會路的馬路上拍得地面上有大量油跡，同時有一些不明白色膠粒，踏上去時容易滑倒，記者亦在沙田中心地上發現一枝食油，地面見有油跡。而馬路上的示威者相繼拆去路邊鐵欄，以索帶將數個鐵欄紮成三角路障，每當完成後，人群便會讓路，讓數名人士合力將路障推到防線前面。

入黑後，晚上約八時防暴警察組防線向源禾路推進，同時沙燕橋上出示藍旗，要求示威者立即離開。由於新城市廣場外「百步梯」位置原定舉行有關梁天琦的紀錄片《地厚天高》放映會，雖然活動臨時取消，但其不反對通知書至11時才結束，因此一直被示威者認為是暫時的「安全地帶」。示威者開始由馬路逐漸散往沙田大會堂方向，但至約九時，警方突然進駐新城市廣場以及附近數個商場，並在各主要天橋驅趕示威者，多方圍堵人群，港鐵亦一度不停沙田站，大量警員駐守站外，許多市民被困商場。

+ 3 + 2

在場示威者每當見到有警察出現，就會以雙手做出按下相機快門的手勢，高呼「要記者」，希望衝突場面發生時都有記者在場；他們又會高叫 「讓路」，讓記者越過人群到相關位置拍攝。當時，新城市廣場內主要出入口都被圍堵，警察進入商場追捕人群，有人從二樓、三樓向警察投擲水樽、雨傘等，亦有人追打落單警察。商場內地面疑因水樽溢出飲料，變得濕滑，示威者見到記者經過時會提醒「小心地滑」，如是警察行過則不會作聲。

事件擾攘多時，示威者向港鐵站撤離，有人在成功上車後頂住港鐵「尾班車」的列車車門，希望其他仍在疏散的人可以一同離開，至晚上11時左右，現場示威者陸續散去。