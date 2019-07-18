【沙田遊行】街坊自發搞沙田友答謝活動　區議員：沙田柚高質

反對修訂《逃犯條例》運動持續熾熱，經過7月14日的沙田大遊行及新城市廣場衝突之後，連日有大批街坊走到新城市廣場，投訴新城市廣場在衝突中引領警察到廣場中清場。而今明兩日，沙田街坊就自發舉辦了「我愛沙田柚答謝活動」，感謝一眾沙田街坊在過去周日的沙田遊行通力協作，活動更透露會為參加者送上驚喜。

反修例風波持續超過一個半月尚未平息，至今每星期各區都有遊行要求撤回修例。過去的星期日，有網民及地區人士發起了沙田大遊行，是繼2015年「捍衛沙田」光復行動之後，再一次在沙田舉行的示威行動，大會更宣布周日遊行的參與人數為11.5萬人。後來沙田新城市廣場內發生激烈警民衝突，廣場職員被指帶領警員進內清場，招致一眾街坊不滿，連日到新城市廣場作出投訴。

周日遊行大會稱，當日有11.5萬人參與。（資料圖片/ 香港01記者攝）

在今、明兩晚7時至9時，一班沙田街坊將於沙田站外和大會堂外百步梯，自發舉辦「我愛沙田柚答謝活動」，向市民派發驚喜禮物，感激一眾沙田街坊在過去周日遊行中的通力協作，讓遊行得以順利舉行。

有街坊自發舉辦「我愛沙田柚答謝活動」。（網上圖片）

沙田區議員趙柱幫表示，該活動是由沙田街坊自發舉辦，他並無參與其中，但相信沙田遊行的成功，不但沒有令反修例的民意逆轉，更加反證了警方拒絕與居民、議員溝通作緩衝，以及刻意強行進入商場清場企圖製造恐懼及激烈的警民衝突。而對於這次活動，趙柱幫就覺得非常值得支持，又稱讚沙田區居民質素高，「以沙田居民及沙田區議員為自豪。」他續指，會在今、明兩晚的街坊活動中，向他們送上一些貼紙以示支持。