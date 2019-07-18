【逃犯條例】沙田區議會駁回討論反修例動議　主席：嚴守會議常規

早前有民主派議員向沙田區議會動議討論反對《逃犯條例》修訂事宜，並藉周日的沙田遊行向區議會主席施壓。然而今日區議會主席透過秘書處答覆，指慎重衡量有關的動議後，決定不批准將有關動議納入議程。

區議會主席稱慎重衡量後 拒討論反修例事宜

反對《逃犯條例》修訂的風波持續超過一個半月，甚至蔓延至各個社區之中，一眾沙田民主派區議員亦向區議會分別提交動議及提問，要求政府撤回修例和撤回對6月12日金鐘示威的「暴動」定性等。周日有網民及地區人士聯合發起沙田大遊行，要求撤回修例，並藉遊行向區議會提出訴求，要求區議會主席允許在7月25日的沙田區議會會議中，討論反修例事宜。然而，今日沙田區議會秘書處通知一眾區議員，沙田區議會主席認真考慮，及慎重衡量有關的動議後，決定不批准將有關動議納入7月25日沙田區議會會議的議程內。

區議會主席：嚴格跟隨會議常規

區議會主席何厚祥回覆《香港01》查詢時表示，相關決定是跟隨會議常規而作出，他認為區議會內有規定職權範圍，應處理本區事項，有關議員提出之討論並不太適合於會議上處理。他重申，有關決定並非出於政治理由，而政治也不是區議會的考慮，「區議會應處理地區、民生建設等事項，政治事項已有很多不同渠道充分表達，不一定要在區議會上討論。」

至於是根據哪一條規例，他則指是跟隨「第61條」中列明的區議會職能，惟記者翻查資料，沙田區議會常規並無第61條；而香港法例第547章《區議會條例》的第61條，就列出了區議會相關的職能，例如是就影響有關的地方行政區內的人的福利的事宜，及有關的地方行政區內的公共設施及服務的提供和使用，向政府提供意見。

部分區議會如深水埗區議會早前亦有討論《逃犯條例》修訂之事宜，目前沙田區議會拒絕討論，何厚祥並不擔心影響外界對沙田區議會的觀感，「要做區本，不能夠疏理（外界）觀感，作為區議會主席要嚴格跟隨會議常規。」

動議人質疑區議會主席有「政治任務」

向沙田區議會作出反修例動議的其中一名區議員程張迎表示，民主派在沙田區議會作出了一共四個反修例的動議，全部遭區議會主席駁回。他補充，早於7月頭，他已向區議會作出動議，主要內容是針對民間的五大訴求，當中包括撤回對6月12日金鐘一帶示威活動的「暴動」定性，然而區議會主席並無交代具體原因便拒絕討論，只解釋是跟足規程，「但又唔知係跟咩規程。」

程張迎質疑，全港各區的區議會主席有政治任務，不允許區議會對有關事件作出討論。他表示，主席雖然有權駁回討論，但須交代跟隨哪一項規程，否則就是濫權。他續指，如果只討論地區事項，更加應該批准討論周日在沙田發生的遊行及衝突，他認為沙田與社會大事也是息息相關。

沙田遊行主辦方：建制派非常無恥

周日沙田遊行不反對通知書申請人、「沙田一隅」召集人梁延豐表示，遊行之前已警告建制派，當日遊行的第六項訴求是要求建制派不要在區議會上作小動作，但如今雖然有11.5萬人參與遊行，建制派仍寧願不討論，也不願意讓動議通過，「扼殺討論空間。」他批評，區議會主席回覆議員的信函中，並無交代拒絕討論的原因，有關行為非常無恥，揚言要令建制派在11月的區議會選舉上付出代價。