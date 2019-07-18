【逃犯條例】工程為由撕紙　路政署外判工程商拆毀鑽石山連儂牆

繼多區連儂牆接連被人破壞，鑽石山一天橋上的連儂牆，今晨亦被身穿工程裝束的人士撕去大部分紙張，令街坊懷疑政府部門開始於區內「拆牆」。涉事路政署外判工程商回應指，職員因有工程需要而拆去部分紙張，否認此舉與反對連儂牆上的意見有關。

有鑽石山街坊於本月上旬，在連接鳳德邨、龍蟠苑和荷里活廣場的天橋上設置連儂牆，供市民表達對《逃犯條例》修訂及近日一連串社會運動的意見。其中一名設置該連儂牆的義工Peter(化名)指，今晨較早時間經過天橋時，只見該兩名身穿反光衣、頭戴黃色頭盔的人士，在天橋上修理圍欄上的螺絲，惟到約9時，收到其他義工通知表示，目擊有關人士撕去天橋近荷里活廣場一段連儂牆上，寫上了市民心聲的便條貼、紙張，並將之棄置於天橋升降機旁。除該處外，張貼於天橋頂部、柱身及其他位置的紙張亦被清走，Peter估計市民貼上的紙張已被撕去九成。

9成單張已被拆除 承建商：工程需要才移除

撕去連儂牆紙張的人士身穿的反光衣後方，印有「新福港」字樣，翻查資料，新福港集團為一家建築承建商。該公司職員回覆查詢時指，涉事的工程人員當時正進行由路政署外判的天橋加固工程，需於有關位置一帶約20米的範圍加裝支架及鋁板。職員稱，工程人員當時因工程需要，才除去張貼於施工範圍的紙張，並非因反對任何意見而作出破壞。

路政署：無指示承建商移除標貼單張

路政署回覆香港01指，橫跨黃大仙龍蟠街近鳳德道的行人天橋由署方負責維修保養，早前因應公眾訴求，署方安排承建商在天橋近龍蟠苑龍山閣的位置加裝遮擋視線的鋁板。安裝工程在六月底已大致完成，承建商今天上午在該處完成餘下的鋁板鞏固工作，署方並無指示承建商移除張貼於行人天橋上的標貼及單張。

有關連儂牆過往亦曾受零星破壞，惟Peter指是次破壞的規模最大。(受訪者提供)

建牆義工：無懼拆牆 重建奪回公共空間話語權

鑽石山連儂牆過往亦曾遭持異見人士零星破壞，Peter指是次破壞的規模最大，惟反指要多謝有關人士，「是政府拆除的話，足見我們的宣傳有效；若是異見人士撕去的，更顯得我們的宣傳在社會上也有成效。」雖然大部分載有市民心聲的紙條被毀，但他指將和其他義工於有關位置重建連儂牆：「你可以行使你的公權力，拆去連儂牆，我也可以奪回在公共空間的話語權。拆一貼百，無懼打壓，休想滅聲。」