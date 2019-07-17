【逃犯條例】銀髮族撐反修例：自己也年輕過　讚抗爭者智勇雙全

修訂《逃犯條例》風波影響社會各階層，有退休人士今日（17日）發起「香港銀髮族靜默遊行」，逾千名長者冒著暑熱上街聲援反修例示威者。有參與遊行的長者大讚反修例抗爭者「be water 」模式抗爭非常成功。另有退休人士批評，政府及建制派都不是為了幫助台灣殺人案死者家屬伸張正義，而是把家屬「擺上檯」，形容政府出賣家屬、出賣港人。

65歲、退休前從事水電工程的黃先生表示，今天出來遊行是撐年輕人，他坦言過去年青人予他印象是「好hea」和只愛飲飲食食，想不到年輕人可為民主運動付出如此多，形容他們智勇雙全，be water模式抗爭非常成功。

他強調6.12不是暴動，只是警民衝突，年輕人與警察的武力不對等。對於衝擊立法會，他坦言自己也曾為年輕人，理解他們為何會這樣做。他寄語年輕人要再添一點韌力，堅持下去。

當年就領匯上巿提覆核的婆婆盧少蘭今天亦有參與遊行，她坐在輪椅上，但仍中氣十足，手持「長者憤怒了」標語。她批評林鄭糟蹋年輕人，表明一定要爭取普選，又說：「捉我哋番大陸，我哋都唔驚，夾我哋無用。」

批政府把潘曉穎家屬「擺上檯」

59歲退休人士黃先生陪同就讀初中女兒，參與遊行聲援反修例示威者。他認為社會存在的撕裂乃政府造成，市民多次上街，政府都未曾回應訴求，更默許以暴力手段對待年輕人，「真係火都嚟、佛都有火」，逼使年輕人需把行動升級，認為年輕人本不打算衝擊立法會。對於有議員建議警方不發出不反對通知予遊行團體，他認為遊行示威可以讓市民宣洩，「如果連宣洩都唔俾，可能會有更激烈的行動」。

《香港01》報道，陳同佳案女死者家屬向林鄭提出要求以其他方法令陳同佳引渡到台灣，黃先生認為這代表家屬都清楚需急切處理事件，知道政府及建制派都不是為了幫助死者家屬伸張正義。他批評政府把家屬「擺上檯」，形容政府出賣家屬、出賣港人。

背上「十字架」、年屆60歲的江先生表示，因為政府不聽取200萬人的意見，只做自己認為對的事，漠視市民希望表達的意見，不理已輕生的市民，所以需繼續上街抗爭。他指攜「十字架」是希望喚醒還未上街的市民，對於社會怪責年輕人引發衝突，江先生稱要求那些斥責年輕人的人來到現場，不只是安坐家中看電視，看看究竟是警務人員抑或年輕人先挑釁。

他表示多次集會，都留守到晚上，親身感受年輕人被逼害、被追殺、被濫捕。他指上周日沙田衝突，當他進入沙田站時，目睹年輕人只對警員說了一句「做咩封曬啲路」，警員隨後已向年輕人揮棍，幸好最後有其他市民協助年輕人止血。他認為政府從沒有想辦法平息紛爭，及令市民及警方不要站在對立面，讓社會和諧。他指警員也有家庭，6.12衝突時，曾聽到有警員指「著起件衫就要做，上面叫打唔通唔打咩」，比喻前線只是象棋中的兵，而政府高官只是坐在冷氣房裡的將軍。

對於陳同佳案引起修例風波，他指多名法律界人士都曾發聲，指解決問題有很多方法，認為政府不需要藉陳同佳案綁住全港逾700萬人，繼而蒙蔽全港市民，他反問「點解當權者唔聽反修例人士所講」。