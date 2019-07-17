【沙田遊行】一塊白布六個字　絕食陳伯闖關赴新城市：我要救青年

反《逃犯條例》修訂的遊行在18區遍地開花。7月14日有11.5萬人參加沙田區的遊行，惟自下午五時開始，源禾路爆發警民衝突，警方施放胡椒噴霧，其後衝突一直延續至晚上十一時多。期間大批全副武裝的警察衝入沙田新城市廣埸追捕示威者。 原本在金鐘絕食的東北馬屎埔村民陳基裘（陳伯，73歲）得悉沙田的情況後，擔心示威的年輕人有危險，於是二話不說，就與另外四名絕食人士拖着虛弱的身驅，由金鐘前往沙田。當時，他們已經絕食逾270小時。 前往沙田新城市廣場的路上，他們不斷遇到警察阻撓，陳伯便高舉那幅寫着「不要鎮壓市民」的橫額，對着比他高出一個頭、拿着盾牌警棍的警察嚷道：「開路！開路！」嚷得喉嚨發痛，聲音都沙啞了。一進入新城市，他便走進衝突之中，他對身邊的人說：「你話我知邊個地方最危險，我要去嗰度保護年輕人！」

截至7月15日下午6時，金鐘的絶食者們已絶食295小時。（黃桂桂攝）

「不想再見到有年輕人犧牲」

7月3日晚上七時多，滿頭銀髮的陳伯加入好鄰社北區教會的絶食行列，成為最年長的絶食者。初時，他仍聲音洪亮地告訴記者他絶食的「初心」：「我不期望政府會改變。我走出來絶食，是想告訴香港的年輕人，生命真的很可貴，無論如何都要堅持下去，我不想再見到有年輕人犧牲，社會需要你們。我不同，我老了，可以用我的身體為大家做些事。」

接下來的十多天，每天都有難以數算的年輕人走到金鐘探望陳伯，又有人聲淚俱下勸他停止絶食，陳伯卻始終堅定地說：「抗爭尚未結束，我們仍需努力！」

於是，陳伯的絶食行動，由最初預料的最少三天，至現在已經十四天；他那蹣跚的身影，亦由金鐘轉輾到了沙田。

陳伯絻食的初心，是想告訴年輕人「生命可貴，不要再犧牲了。」（黃桂桂攝）

由金鐘前往沙田 墨水未乾

陳伯說，7月14日傍晚，身處金鐘的絶食者們不斷收到沙田發生衝突的訊息，他緊張得蹙起眉頭，馬上召集一眾絕食人士一起分析沙田的情況，「與其留在金鐘甚麼也做不了，不如到沙田去拯救年輕人。」雖有人以健康及安全為由提出反對，但最後，陳傳道、陳伯及陳伯的女兒琳琳等五人決定租車由金鐘前往沙田。

由於事出突然，眾人甚麼都沒有準備，陳伯慌忙之中找來一塊白布、毛筆、墨水，把白布直接鋪在地上，揮筆寫下「不要鎮壓市民」六個大字。登上貨van時，白布上的墨水仍然未乾。

約晚上九時，貨van到達與新城市隔着一條城門河的河畔花園。絶食者們下車後，再徒步至新城市廣埸。由於沙燕橋有警察拉起封鎖線，這一行五位絶食者只得兜遠路，沿城門河向第一城方向走，經過麗豪酒店，循翠榕橋過禾輋邨，再一直沿源禾路步行至瀝源邨位置。陳伯說，「兜這一圈，花了40分鐘」，耗掉這五人大部分的體力。

陳伯一決定要到沙田，便馬上拡來白布及筆墨，即席揮豪寫下「不要鎮壓市民」六個大字，直至上車一刻，墨水仍然未乾。（黃桂桂攝）

第一道防線畀我衝破咗之後，我繼續前進！第二道、第三道、第四道，我都衝破咗，唔知衝破幾多道防線，幾多阻撓，我都無畏無懼咁前進！ 陳伯

過五關斬六將 「我要救青年！」

來到沙田泳池，他們碰上第一道警察防線。數十名警察帶着頭盔、豎起警盾、手裡握着粗大的警棍，列開數排，儼如一堵厚牆，把後面的世界隔絶起來。

陳伯戴着那頂寫着「馬屎埔陳伯」的紅帽子，舉起墨跡漸乾的橫額，貼着前線警員的警盾。陳伯說，那些警員比他高出一個頭，但他毫不膽怯，昂起頭對着面前的警察大喊：「讓路！讓路！」他前面的警察把警棍舉至肩膊高，作勢要打下去，問：「你哋做咩？唔好阻住我哋做嘢！」陳伯激動得對着那警員破口大罵：「我要救青年，點解你要阻止我救青年啊？」他們爭論了數分鐘，陳伯多次要求要見指揮官，警員說不過他，最終只得放他過去。

說時陳伯把手彎起、舉高，重演當時警察拿着警棍的樣子。然後他咧着那個只剩數顆牙齒的嘴巴說：「大家鬥之嘛，我唔驚佢扑我，最驚佢唔扑我，佢一扑我就倒下，我又唔怕死嘅，你咪打囉！」

來到沙田泳池，陳伯遇上第一道警察防線，警員比他高出一個頭，他說：「但我無畏無懼！」（資料圖片/盧翊銘攝）

衝過沙田泳池的防線，空氣中彌漫淡淡胡椒噴霧的氣味，但距離新城市廣場的路程仍然遙遠。他們進入橫𡒊街，然後轉進沙田正街，再乘電梯上沙田廣場，最後沿天橋步行至新城市廣場。期間又遇到多道防線，陳伯皆站在最前線，高舉橫額，力竭聲撕地喊：「讓路！讓路！」

陳伯瞇起雙眼，眼角的皺紋加重了數層，說：「第一道防線畀我衝破咗之後，我繼續前進！第二道、第三道、第四道，我都衝破咗，唔知衝破幾多道防線，幾多阻撓，我都無畏無懼咁前進！」

陳伯：「第一道防線畀我衝破咗之後，我繼續前進！第二道、第三道、第四道，我都衝破咗，唔知衝破幾多道防線，幾多阻撓，我都無畏無懼咁前進！」（資料圖片/鄭子峰攝）

你話畀我聽邊個地方最危險，我要去嗰度保護年輕人！ 陳伯

站在示威者與警察中間 嚷破喉嚨

就這樣過五關斬六將，陳伯於晚上十時許終於進入真正的「戰場」——新城市廣場。當時情況一片混亂，陳伯便對身邊的人說：「你話畀我聽邊個地方最危險，我要去嗰度保護年輕人！」

在新城市中庭（三樓），絕食者們看到一群示威者正與警察爆發衝突，他們便繞過示威者，從兩方中間插進去，站在警察面前，五人手拉着手組成人鍊，分開警察及示威者。後來有警察走上新城市四樓，他們拖着虛弱的身體緊隨其後，看到有警察擋着示威者不讓他們前進，他們便走人群之中，身後傳來陣陣拍手的聲音。

陳伯那綿軟的紅帽子貼着警察堅硬的頭盔，警察嚷道：「你唔好掂我啊！」陳伯便加大聲量嚷回去：「做咩啊？你阻住我向前行啊！」然後舉高橫額，叫道：「開路！開路！」雙方僵持了數分鐘，警察拗他不過，最終只得開路讓陳伯及一眾示威者通過。

陳伯進入新城市後，湧入眼廉的是一片混亂的「戰場」。（盧翊銘攝）

陳伯再次來到中庭的位置，又見警察驅趕示威者，於是衝上前理論，這時在樓上圍觀的群眾因不滿警察暴力驅趕示威者，加上不知道陳伯在場，不斷扔下雨傘、水樽等物品。陳伯馬上舉高雙手，攤開手掌，示意樓上的人停止扔物品，又向上叫道：「我係陳伯，你哋唔使掉嘢，停止掉嘢！」扔東西的人馬上停了下來。那裡的警察亦慢慢被陳伯勸退下去。

嚷着嚷着，陳伯累了，聲音也沙啞了，再也叫不出聲音，他壓低聲線，說：「我講唔到嘢喇。」於是他把橫額鋪在新城市廣場中庭地下，盤腿坐下，一邊透着大氣，一邊再三叮囑身邊的人：「邊度有危險通知我，我再去！」

陳伯貼着警盾，要求警察開路讓年輕人離開。（資料圖片/余偉亮攝）

唔使驚，陳伯喺度！我會等到你哋都搭到火車，安全離開，放心！ 陳伯

「唔洗驚，陳伯喺度！」

這時，警察的清場行動已經來到尾聲，現場一片狼藉，地下印上一片片鮮紅的血跡。年輕人眼中流露着驚恐，淚水奪眶而出。陳伯安慰他們說：「唔使驚，陳伯喺度！我會等到你哋都搭到火車，安全離開，放心！」

然後，白髮蒼蒼的他便帶着那個疲憊的身驅、餓了270多小時的肚子，以及沙啞的喉嚨，目送新城市內一個個年輕的黑色身影消失於火車站內。直至晚上十一時許，他及另外四名絕食者方登上貨van，返回金鐘海富中心，繼續未完的絕食行動⋯⋯