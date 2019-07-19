輕鐵豐景園站率先加裝易達斜台　社區幹事望加快安裝進度

輕鐵站月台與車廂之間的嚴重高度差問題一直為人詬病，普通人跨過尚有危險，輪椅就是難以通過，對輪椅使用者而言，這可能是無法跨越的一道鴻溝。不過，這道空隙近日似乎有新曙光出現。港鐵近日在輕鐵站加設易達斜台，斜台填補了車廂與月台的高低差問題，方便輪椅使用者上落，斜台首先在豐景園站試行。有殘疾人士團體表示對新的無障礙設施感到歡迎，亦有社區幹事要求港鐵加快進度興建輕鐵的無障礙設施，早日便利更多輪椅使用者。

為填補車廂與月台的高低差問題，港鐵近日在豐景園輕鐵站試行易達斜台。記者今日陪同街坊阿東到豐景園輕鐵站實地試用易達斜台。記者發現，雖然車廂仍較月台高約一寸，但阿東認為上車時較以往便捷，「過去要將輪椅轉向45度角慢慢上車」，惟下車時連帶人車的過百磅重量，下車時會仍略為顛簸。他又期望未來在廣泛使用時，可統一斜台位置，以便輪椅人士到達，「唔駛到處搵」。

記者今日陪同街坊阿東到豐景園輕鐵站實地試用易達斜台。（陳浩然攝）

輕鐵已啟用逾三十年，去年7月，政府承認輕鐵天榮站出現沉降，而且幅度逾80毫米。香港復康聯盟計劃幹事陳希隆指，兩年前，團體發現不少輕鐵站的車廂與月台之間有嚴重高低空隙，構成安全問題外，輪椅使用者亦難以靠自己力量跨過車廂，遂向港鐵反映意見，「有時輪椅的前輪可能太小，在上車時如果歪斜了或對不準，有機會會卡在空隙裏，他們又不可能倒後上車，所以未必一下子上到車廂。」

三十年來首設易達斜台

據2018年4月發佈的《輕鐵服務提升》報告顯示，輕鐵於繁忙時間安排了600位月台助理協助乘客，平均每個月台有1至3人，但過去香港01曾訪問過輪椅使用者，他就指站內的職員並沒有摺板，不能在上下車時提供協助。近日，港鐵就於輕鐵豐景園站首先設立易達斜台的試點。陳希隆補充，過去港鐵一直與不同的殘疾人士團體保持聯絡，去年下旬開始在輕鐵非公開的洪天路站加設易達斜台，填補月台與車廂之間的距離，並邀請不同程度的殘疾人士，如視障及輪椅使用者等，多次到場試用並提供反饋意見。

港鐵於輕鐵豐景園站首先設立易達斜台的試點。（陳浩然攝）

月台與車廂空隙易「卡住」

「港鐵早前曾問過我們意見，我們當時提議豐景園站做試驗，因為那裡附近有間耀能人士工場，出入好多殘疾人士要搭乘輕鐵，我們見到上落存在好大問題，故一直有向港鐵反映。」本月，港鐵終在屯門豐園站落實第一個易達斜台試點。陳希隆形容指，斜台不是活動斜板，而是固定在輕鐵月台上，為月台及車廂之間作交合填補，為了遷就不同型號列車與月台之間的距離會有所不同，因此不會將空隙完全收窄。陳希隆表示，一眾用家對斜台的反應正面，「斜板填補了高低距離，輪椅的前輪也不會卡在空隙裏。」

易達斜板設於輕鐵月台的第一卡，陳希隆引用港鐵解釋指，設在第一卡的原因是方便車長察覺有殘疾人士使用斜台，「輕鐵的車長控制室與第一卡距離好近，港鐵指會在有設斜台的站停留較長時間，方便輪椅使用者上落。」陳希隆又指，歡迎港鐵改善車站無障礙設施，不過就指不清楚未來在其他站落實斜台的時間表。

社區幹事批輕鐵安裝無障礙設施進度緩慢

洪福邨社區幹事陳樹暉表示，港鐵於7月10日首先在景豐園站試設易達斜台，他曾與輪椅使用者阿東到場實測試用，認為易達斜台未完全能填補空隙，仍有一至兩厘米高度差，望能港鐵能在試用期改善而一眾街坊對於新設的輪椅斜台亦十分期待，「 普遍街坊其實習慣了在上落時會卡住，因此多數會兜路或改以乘搭西鐵，以遷就上落的不便，今次有斜台，他們已經覺得是Bonus（額外獎勵）。」

他又表示，認為港鐵未有意在所有輕鐵月台都安裝易達斜台，批評其安裝進度緩慢，期望港鐵能盡快為空隙較大的月台首先安裝斜台，而洪水橋站是其中一例。陳樹暉指，洪水橋往屯門方向的輕鐵月台與車門的空隙長達六厘米，過去，有不少輪椅使用者的照顧者向他反映上落輕鐵有困難，「要推輪椅上去，先要推動第一個輪，或者頂一下輪椅才能過，每次推一下其實非常辛苦，如果用手推輪椅的人，他們要上落就更加辛苦。」

港鐵回覆查詢時表示，據他們觀察，大部份輪椅使用者可自行上落輕鐵，但為了提升車站設施，遂在今年七月開始在豐景園站二號月台推行試驗計劃，加裝金屬製易達斜台，方便輪椅使用者使用。港鐵又表示，會繼續留意乘客上落車的情況，並檢討試驗計劃的成效，再決定往後的安排。