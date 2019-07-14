【滾動落海】特製沙灘輪椅　腦麻痺者的夏水禮：終可感受海水流動

因為看過一幅沙灘壁畫，喚起 Terry （黃少川）小學時候曾經被海灘沙粒卡住輪椅的記憶。對輪椅使用者來說，走上沙灘很難，落海更是沒可能。這個夏天，「滾動力量」一班成員帶著沙灘輪椅走過沙灘，引來泳客注目。Terry坐到這張經特別設計的輪椅上，義工小心翼翼地隨他落海，海水冰涼、陽光和暖，南區山景就在水色之上。一直以輪椅代步、只能在岸上看海的的Terry，終於可以近距離地嚐到海浪的鹽味。 攝影：歐嘉樂

Terry搭巴士到沙灘，因為搭過站而要兜個大圈。「輪椅不一定走到行人路，這些區的路較舊，沒有那麼闊，碰上燈柱又行不到。」「滾動力量」成員Sarah說。

Wheel Power Challenge「滾動力量」成員朱影翠（Sarah），也是「滾動落海」項目創辦人。 特製沙灘輪椅 讓肢障者飄浮海上 未到淺水灣沙灘，Terry就先遇上輪椅使用者的第一個日常難題。他搭巴士搭過站，落車後兜大圈，一路上行人路不夠寬闊，他要走上車路才到達沙灘，遲了半小時。 排除萬難，他在義工協助下坐上沙灘輪椅，Terry逐漸笑開來。沙灘輪椅是美國設計，狀似一張沙灘椅裝嵌到四個闊大的黃車轆上，用者坐上後要扣安全帶，由三個經安全訓練的義工協助落水。「香港的沙比較深，不是淺層沙或石灘，平常輪椅比較難行。這個設計分散了用者體重，而且大轆，物料很輕身，兩邊扶手會浮面，椅子可調整斜度。」 Wheel Power Challenge「滾動力量」成員朱影翠（Sarah）說。

因為下肢較弱，Terry出入都會戴上腳托。

「好少機會可以落海」

訪問當天天氣不算好，團隊不想參與者空歡喜一場，決定讓大家在淺水區浸浸水。「你閉上眼，感受水的流動，漂流的感覺。」義工跟剛落水的Terry說。一個又一個大浪撲來，三個義工協助輪椅平衡，顯得有點狼狽，水線浸至Terry和另一個參與者阿紅的腰間，他們隨浪飄蕩，拿著水槍向記者掃射，玩得笑逐顏開。

阿紅初初雙手捉緊扶手，緊張得不肯放開。慢慢，她也終於敢放手好好感受浪的衝擊。「以前玩獨木舟，救練要大家做翻船練習，我不敢，之後鼓起勇氣。係要鼓起勇氣㗎。」上岸休息的阿紅顧不得滿臉是海水說：「像玩過山車，今次感覺刺激過上次風平浪靜好多，哈哈。好少機會可以落海，我能再落水一趟嗎？」

另一個參與者阿紅坐著復康巴士到沙灘。

大腦麻痺致下肢無力 不能到達的沙灘

以前阿紅的爸爸帶過下肢不便的她去沙灘，一整天只是坐著，太陽下山便回家去。對有肢體障礙、雙腳乏力的人來說，落沙灘本來就是難題，落海的風險更令他們卻步。

Terry小時候因為一場高燒導致大腦麻痺，四肢協調能力較差。他右手較左手乏力，雙腿亦使不上力，較上肢瘦弱，難以支撐整個身體。未成年的他多數留在家中，拖曳膠凳借力前行，直至讀小學才開始以輪椅代步。

沙灘輪椅需由三名義工一前兩後地協助平衡。

30歲的夏天來了，Terry之前想也沒想過有機會落海玩水。2015年聖誕，他參加「滾動力量」協辦的「無障礙國際義工營」，跟義工到歷史博物館遊玩。館內有一個講述原始人生活的模型展區，原始人身後是一幅沙灘壁畫，Terry在展區前呆望了好一會不願走，「滾動力量」成員 Sarah 於是上前跟他閒聊，問他有沒有去過沙灘。

Terry當然也去過沙灘，但一直以來只能遠望大海，無法接近。電動輪椅的車輪設計較幼，車身亦較重，小學時候Terry跟學校去旅行，他駛著輪椅想要靠近海水，卻連人帶車陷於粗糙沙顆之中，無法脫身，最後老師和同學合力把他和輪椅扯出來。

訪問當天大浪，Terry不太怕，玩得笑逐顏開。

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其實沒有想像中困難

「香港那麼多沙灘，輪椅人士可以夏天去海邊玩嗎？」Sarah是「滾動落海」項目的創辦人，團隊在2016年第一次落手落腳，用紙皮、木板和二手藤椅製作沙灘輪椅，請Terry一起去石澳落海。那次初冬落海，天氣微寒，Terry卻玩得很盡興。團隊決定跟「社創基金」申請資助，在路向四肢傷殘人士協會協助下從美國引入沙灘輪椅，租借給輪椅人士、復康機構和學校。這個夏季他們會舉辦八次落海活動，每次最多六位輪椅人士參與。

Sarah開初以為沙灘輪椅體積大，運送麻煩，但這些技術問題，假以時日便熟習了；需要調整的反而是如何向輪椅使用者和家屬講解安全問題。「他們未試過落海，腦內沒有picture，會好擔心同驚，安唔安全？」到真正落水，也要靠義工好好溝通，教使用者平衡，說服他可行、安全和好玩，「他們才能放鬆去感受大海。」

「原來整件事沒有想像中困難。」Sarah說。

阿紅最初因為大浪有點緊張，後來終於敢放手好好感受浪的衝擊。「以前玩獨木舟，救練要大家做翻船練習，我不敢，之後鼓起勇氣。係要鼓起勇氣㗎。」

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殘障者落區做運動不易

仔細一看，Terry雙腿雖是幼小，上肢卻操練得結實。其實他中學畢業後，做運動也不容易。「以前在校園裡有老師保護，不知道真實社會的模樣。」離開學校，缺少物理治療的機會，他早幾年開始想鍛練上肢和手握力，支撐日常生活。

「當你情緒不好，不開心，有感情煩惱……做運動就是幫助發泄。看到線條改善，欣賞自己，也會有做事的動力。尤其對輪椅使用者來說，我們要保持身體健康，否則比平常人衰退更快。」

運動對輪椅使用者而言尤其重要，但要無障礙地落區做運動，一點也不易。

但就連想到康文署體育館健身，詢問時也換來職員明顯拒絕的目光。「試都未試，就說不適宜用他們的器械。我覺得職員心態上不準備協助輪椅使用者。」但他也明白，「硬件上，康文署器械也的確有高度限制，我體型比較細粒。」外國有設計給輪椅使用者的健身器材，不過就未聽過香港曾經引入。Terry唯有自己在家中舉啞鈴，做膝上壓。

以前阿紅的爸爸帶過下肢不便的她去沙灘，一整天只是坐著，太陽下山便回家去。對有肢體障礙、雙腳乏力的人來說，落沙灘本來就是難題，落海的風險更令他們卻步。

無障礙「不只是口號，要發自內心」

說到底，香港仍然未算合格的無障礙城市。團隊揀選沙灘時也要深思熟慮：「石澳、淺水灣兩個灘交通比較方便，起碼有車落到黎，不用落樓梯。淺水灣也有三個無障礙洗手間。」Sarah說，如果參與者沒有復康巴士接載，就要等巴士，現時大部分巴士只有一個輪椅使用者位置，「三個參與者要分三架巴士去沙灘，有時等足一、兩個鐘。」

除了到沙灘玩水，滾動力量之前也跟輪椅使用者探索過無障礙行山，想要擴闊無障礙社會的想像。「跳出那些框框，輪椅使用者不只可以上山、落海，還有平時在社區生活。」

引入沙灘輪椅的起源，是因為Terry看著一幅沙灘壁畫看得出了神。「滾動力量」成員Sarah看到這情境，不期然想到，輪椅使用者有機會到海灘去玩？

在Terry居住的南區香港仔，街邊食肆大多都有一級，「通常約朋友出九龍或新界，多點新落成餐廳，點斜路上落，商場也較闊落。」一個城市要無障礙，靠的不只是硬件和政策，人的心態是根源。「歡迎我們不只是口號，是發自內心。如果你弄一個斜台，不只是方便我們，對於健全人士、推BB車的媽媽和推貨的工人來說也是方便。」由於他才投入推廣共融社會的工作，在傷建協會教導中小學生體驗殘障者生活。

簡單如一架沙灘輪椅，已拉近了輪椅使用者和大海之間的距離；而設計源於同理心。「以前我們未到沙灘，已經有障礙，更何況落海？現在雖然仍隔了一重，起碼真的有機會感受海水。」