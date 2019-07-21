【721遊行】憂波及灣仔民居 民建聯議員貼通告籲提防可疑人士

《逃犯條例》反修訂風波持續，民陣今(21日)再度在港島發起遊行，促請政府成立獨立調查委員會。惟警方決定，遊行終點須設在灣仔修頓球場一帶。坊間不少意見擔心，灣仔的街道和交通未能處理大批遊行人士及前往書展的市民，而且灣仔民居甚多，如發生衝突可能會影響灣仔居民。有灣仔民建聯區議員今天在區內派發及貼上海報，發放警區忠告呼籲居民留意安全，不過當中一項「如發現可疑人士可聯絡警方」，卻被指是鼓勵居民「篤灰」，要居民告發示威者。

《香港01》記者今天在莊士敦道一帶，見到不少樓宇的出入口都被貼上了一張黃色通告。灣仔區區議員李均頤指，今早開始在街上派發這些通告，印了約1000張單張以及70張A3海報，希望在區內加強宣傳。她表示，早前收到10多名街坊表示，對於遊行終點設在灣仔感到擔心，她亦曾寫信向警方反映希望更改終點地點，指出該處一帶橫街狹窄而且民居多，灣仔港鐵站亦無法容納大量人潮之餘更或會「飛站」，惟不獲受理。

李均頤表示，早前收到10多名街坊表示，對於遊行終點設在灣仔感到擔心。(李穎霖攝)

李均頤表示，因應以上情況，認為今天灣仔區會發生暴力事件的機會較大，為確保居民安全，她將灣仔警區向市民發放的忠告製成單張。她表示，警方發放忠告的做法其實很普遍，如較早前亦曾就有人透過棚架入屋爆竊而呼籲市民小心安全。對於被指部分字眼和字句暗指示威者會對居民造成「人生威脅」、鼓勵居民向警方舉報「並非住客而在大廈內出現」的人士，李解釋指即使不是今天的情況，往日大廈法團如遇到任何可疑人士亦會有此處理，認為並不出奇。