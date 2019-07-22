【元朗黑夜】未料入西鐵站襲擊途人　土生土長元朗KOL：簡直恐怖

元朗昨晚(7月21日)近晚上11時發生襲擊事件，逾百名身穿白衣的人士手持藤條、鐵通，於元朗西鐵站內、月台、商場、區內各處對市民作出無差別攻擊，造成多人受傷。有地區人士指，元朗時有和黑社會有關的暴力事件發生，但從未想過有關人士會猖狂到進入西鐵站範圍，襲擊市民，直指事件恐怖。

「簡直係恐怖！」甫提起昨晚(21日)在元朗發生的無差別攻擊事件，社交平台專頁「元朗無價」版主陳敬倫(K Sir)劈頭道。昨日元朗開始有白衣人士出動、攻擊途人之時，K Sir仍與一眾示威者身處西環一帶，並收到別人傳來的消息、影片，通知他元朗有暴力事件發生。他憶述，當時身旁有居於元朗的朋友，對方亦早已準備，打算回家前換上其他顏色的衣物：「我同佢講你換咩色衫都冇用，班人都係照打。」

甫提起昨晚的襲擊事件，專頁「元朗無價」版主陳敬倫(K Sir)直言事件恐怖。(資料圖片/黃文軒攝)

「以前元朗啲黑社會真係惡到不得了，不時有當街斬人發生。」在元朗土生土長，年逾40的K Sir居於該區多年，亦見識過黑幫的暴力行為。過往的社團頭目退下火線，換上了年輕一代，他指近十年區內和黑社會有關的暴力事件有所減少，但元朗一帶環境依然複雜，故有人在光天化日之下襲擊市民，他並非未想過會發生：「但我冇諗過佢哋會走入西鐵站打人！」

雖然近年已搬到大埔居住，但K Sir仍有意服務元朗社區，亦推行社區修復計劃，遇上元朗公共設施有破損、設計古怪，他亦會主動向政府部門跟進，希望令元朗這社區變得更美。作為「社區整容師」，他認為理應不會和黑社會背景人士有磨擦、衝突，然而，早前他在元朗舉辦雙向書法展時，亦曾遇上30多名疑有背景人士到場搗亂。「當時佢哋踢走晒我啲嘢，叫我收檔，仲叫人千祈唔好喺元朗搞遊行。」

K Sir亦形容現時情況風聲鶴唳，但認為「冇得擔心」，愈怕就會愈畏縮。(資料圖片)

狂徒出沒，市民人人自危，K Sir亦形容現時風聲鶴唳，認為政府如再不回應事件，情況會繼續惡化，但這並未嚇怕他服務元朗。「冇得擔心，愈怕就會愈畏縮，咁就咩都做唔到。」