【元朗黑夜】盧偉聰：警黑誓不兩立　林鄭稱不會定性「暴動」

有市民在元朗西鐵站被大批白衣人襲擊，但未有人被拘捕，被質疑是「警黑合作」。警務處處長盧偉聰就稱，完全不同意警隊與施暴者有關係的指控，稱警隊與黑社會是「勢不兩立」，又解釋昨晚警方的999熱線接獲數百個電話，警方不能接聽所有電話。

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有記者問到昨晚是否一場警黑勾結的「大龍鳳」，特首林鄭月娥本不欲回答，後稱以為自己在之前的講話中已回應到記者的問題。她補充，政府不會容忍暴力，就當然不會將執法人員、施暴者放在一起，她認為一些指控她本人及特區政府勾結暴力分子的指控，是完全無根據，亦會弱化政府的管治，政府的管治團隊希望可以把香港的未來做得更好，如果合理化了暴力，只會滋長暴力，這是社會不願見到的。

盧偉聰就稱，完全不同意警隊與施暴者有關係的指控，稱警隊與黑社會是勢不兩立，警隊會檢討在處理昨晚元朗事件時，「是否人手不足、慢了」，但強調社會不可污衊警隊，希望市民能夠相信警隊，會將違法者繩之於法。他又指，昨晚警隊全晚在照顧港島的示威活動，希望大家明白，所有指控是出於對警隊無信心，警隊未來會「做出來畀大家睇，我地會追究到底」。

有記者不滿盧偉聰的回應，連續追問多個問題，包括警隊的人手問題；有警員與白衣人士交談，又沒有作出截查、拘捕；999報案電話為何可以無人接聽或向市民稱「驚就唔好出街」；如何可以令市民對警隊有信心等。盧偉聰解釋，當時警方的999熱線接獲數百個電話，警方有派人接聽，但不能接聽所有電話。對於其他問題，他僅稱，會回去理解及作出跟進。

就元朗的打人事件，有記者質疑警方的處理手法和官員昨天的去向如何，林鄭（前排中）指，昨日下午起已經與部分司局長留意事態。（張浩維攝）

就元朗的打人事件，有記者質疑警方的處理手法和官員昨天的去向如何，林鄭指，昨日下午起已經與部分司局長留意事態，已先後出兩份聲明，包括元朗事件，她希望掌握更多事實，從處長口中知道昨天發生何事，包括人員調配安排等，才可回答記者提問。

對於在元朗發生的暴力事件，盧偉聰稱警方在昨晚10時45分接獲報案，指在港鐵站及附近地點有事件發生，警方在10時52分到場，發現大批人士手持武器，由於到場的是2名軍裝警員，在沒有足夠裝備，及警員人數不足下，2人要求增緩。他強調，在同一時間，元朗警隊派出多部衝鋒車，在元朗各區處理3宗打鬥、1宗火警，而新界北區部分警力到港島處理示威，所以當警方知悉元朗事件後，已立刻派人到元朗處理，警方在11時20分到達。他稱，對元朗事件感到非常難過，形容是無法無天行為，警方不會容忍，會盡快搜證。