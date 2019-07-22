【元朗黑夜】恐懼蔓延？　沙田新城市廣場多間商舖黃昏落閘

元朗昨晚有逾百名身穿白衣的人士手持藤條、鐵通等物品，於區內各處對市民展開無差別攻擊，事件尚未平息，今日網上再有消息傳出，指晚上7時過後，有人會於沙田新城市廣場展開另一波攻擊，令市民人人自危。香港01記者到場視察，發現商場人流減少之餘，多間商店亦已落閘。

記者下午約五時到場，發現新城市廣場內人流比平日稀疏，有行經的市民戴上了頭盔及眼罩，頭盔上貼上控訴政府、警察的字句。場內多間店舖亦陸續落閘，現時已有逾十間商舖提早關門。有繼續營業的餐廳職員表示，未收到商場通知，惟經7月14日一役，今日會小心為上。商場職員回覆查詢指，下午約四時起，場內有商店開始落閘，估計是網上流傳的消息令人感到害怕所致，惟暫未收到商場方面就事件發出的任何指示。鄰近新城市廣場的好運中心現時已將鐵閘搬到商場平台出入口處，但保安稱暫未收到落閘指令，而新城市中央廣場亦有十多間商店落閘，部分商店貼出通告，指因應特別安排，今日會提早關門，商場職員未就今日會否提早關門作出回應。

記者下午約五時到場，發現新城市廣場內人流比平日稀疏。(呂諾君攝)

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商場一帶暫未見有警察、警車影蹤，而沙田警署暫時亦未出現落閘情況。

沙田警署暫未出現落閘情況。(李智智攝)

在新城市廣場內停留的陳先生指，有收到晚上或襲擊事件的消息，因家住附近，故一家四口現時仍留在現場，但會提早帶小朋友回家。問到會否害怕身穿白衣的人士，他直言：「唔驚！冇得驚咁多, 成個香港都係咁。」同樣停留在商場的潘先生和王先生亦指，因居於附近而出現在商場內。他們指看過昨日元朗襲擊事件的片段，認為警察做法離譜，明明有人手持鐵通，仍說看不見，又搜不到武器。雖然有收到或有襲擊發生的消息，但他們覺得香港人去到這地步，已不可以怕，故會繼續過日常生活：「行街、睇戲、食飯，如果到時白衫友真係嚟到，就be water 執生。」

沙田曾小姐（右）表示對今晚情況相當憂慮，現時沙田襲擊消息滿天飛，好怕沙田會變成元朗咁，現時會馬上回家。