動漫節場內設公眾悼念區　為日本「京都動畫」縱火案默哀

日本動畫製作公司「京都動畫」在本月18日遭人蓄意縱火，事件造成多名死傷，震驚全球大批動漫迷。有本地文創公司在今屆動漫節會場中為今次事件設立公眾悼念區及默哀活動，並在場內放置弔唁冊，供公眾到場簽署悼念。負責統籌是次悼念活動、文創公司顧問葉錦龍表示，事件發生後一眾香港動漫迷傷心不已，故希望提供一個平台予大家悼念，抒發情感表達致意。

本月18日，有疑犯向位於日本京都府的「京都動畫」工作室潑大量汽油後點火，事件造成34死35傷。日本警方其後表示，死者多數為20至30歲的青年。事件傳出外震驚一眾日本動畫迷，京都動畫於昨日公開募捐帳戶接受公眾的捐款，所得款項將用作支援受難者家屬及公司重建開支上。

本月18日，有疑犯向位於日本京都府的「京都動畫」工作室潑大量汽油後點火，事件造成34死35傷。（Getty Images）

開幕前默哀一分鐘

昨日（25日）香港動漫節開幕，主辦機構及創天綜合同人祭大會宣佈於會展Hall 1A的創天舞台旁，設立公眾悼念區，以表達對「京都動畫」事件的致意。同人祭大會又於今日動漫節開幕前默哀一分鐘，獲不少參展商響應。場內又設現金收集箱，由主辦方代為收集公眾人士的款項，於動漫節會期完結後全數匯予京都動畫公司，其後會於網上公布匯款收據。現場所見，不少入場人士均在悼念區的吊唁冊寫上文字，向死難者致意。

現場有不少人士在吊唁冊寫上文字向死難者致意。（陳浩然攝）

創天綜合同人祭的項目顧問葉錦龍表示，今早有不少入場市民自發在悼念區內擺放傳單，向人簡介「京都動畫」事件的來龍去脈，提醒人對該事件的關注。「今次縱火事件都頗震驚業界及香港動漫迷，過往十多年京都動畫工作室製作過不少著作，因是次的不幸事故而令年青創作人失去生命，大家都很傷心。」葉錦龍指，希望藉悼念區能為一眾動漫迷提供平台抒發情緒，表達致意。

「京都動畫」於1981年成立，工作室製作過許多知名動畫，包括《涼宮春日的憂鬱》及《K-ON！輕音部》，工作室亦曾協力製作過《魔女宅急便》、《蠟筆小新》、《銀魂》及《哆啦A夢》等等的經典作品。