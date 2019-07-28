【728集會】退休消防員變紙牌人撐港青　斥警黑關係「細」不兩立

警方721在中上環一帶清場時施放多枚催淚彈、橡膠子彈和海綿彈等，有團體今天舉行集會，反對警方當日向示威者開槍。 距離集會開始時間尚有兩小時，在酷熱天氣下，遮打花園一帶尚未見成群準備參與集會的人士，但77歲的林先生已獨自站在畢打街，向途人展示着掛在頸上的大型手寫紙牌，無聲地表達對香港政府、警察的控訴。「我在機場示威當天，有人說寫錯字，正寫並非『細』不兩立，我着他慢慢想當中的含意。」指着身前紙牌上「警黑關係"細”不兩立」的字句，他將當中意義娓娓道來。 攝影：李穎霖、呂諾君

退休消防員從小見警察收規 形容警察有恃無恐

林先生稱是退休消防員，他表示，小時候有家人當警察，也叫他去當，但他就是不想，「10多歲已經見到他們，行過菜檔時一元兩元的，拿着帽子公開收錢。」他形容警察是「有恃無恐」，自己則是名「傻仔」，在那個年代已想追尋正義，提到近日元朗西鐵站發生無差別襲擊事件、指警方卻視若無睹，更疑似與白衣人「搭膊頭」，他也十分憤慨，「紀律部隊當成這樣，已不配稱為紀律部隊，只是黑勢力。」他解釋，放在身上的紙牌寫有「細不兩立」並非別字，「(警隊高層)和大的(黑社會人士)攬頭攬頸飲啤酒，和細的就對立吧。」

退休消防員林先生直言自己小時候已經看過當警察的親人向菜檔「收規」，又形容警察是「有恃無恐」。

親歷六七暴動鞋盒藏炸彈 「那些就真是暴徒了」

33年的消防員生涯中，林先生經歷的不止是火劫現場，還有那場發生於1967年的暴動 。「當年灣仔消防局門外出現了個鞋盒，寫着『同胞勿近』，警察一把鞋盒拉近，它就爆炸了。」處理爆炸品的警察受傷之餘，在消防局內外圍觀的消防員亦受波及，「有粒碎片由消防員的額前打入去，再從後腦跑出來。」憶述着當年的場景，他續道：「那些（放炸彈的）就真是暴徒了。」

親歷50多年前的暴動事件，再看近兩個月一度被政府定性為「暴動」的示威活動，林先生淡然道：「小兒科，汽油彈都未出！」然而，即使現時的示威運動和六七暴動的規模、性質不同，對於政府指示威者為暴徒他甚為不滿：「這是所謂的欲加之罪。權力在他們那裏，扔一扔、衝一衝中聯辦就是暴徒，但幾百人在西鐵打人就是非法集結。」說到此，林先生的語氣透露着揮之不去的無力感，「我不懂法例，他們愛說甚麼，就是甚麼吧。」

親歷六七暴動的林先生說，比起當年的「暴徒」，如今的示威者行動相當「小兒科」。

三代同堂「光復元朗」

自「六四事件」後，多年來大大小小的遊行林先生也會參與，「以前有些同事勸我，說我們的身分不適合這樣做，但我覺得是遊行而已，下班才出來，又沒有違反公務員條例。」昨天他也和家人，連同孫女一家大小去到元朗參與遊行，留至晚上七時多、警方多次施放催淚彈後才離開。提及年輕人的示威方式，林先生指，他17歲的孫女昨日也與友人一同衝到最前，「拉也拉不住」，「後生跟我們想的不一樣，但我這個年紀也行出來，怎限制他們不要去？」不過，他認為不用每次示威都要流血，早前他也在金鐘勸年青人及早離開，「我真的見一個勸一個，哭了，也差點跪下了。林認為，年青人每衝一次，就損失一部分實力，而抗爭是要拉長，現時社會上已經大部分支持行動，不要到現在才因衝動輸掉。

面對勇敢發聲的年輕人，作為年長一輩，林先生直指，自己有責任站出來，「我們這年紀的人也不出來行，誰支持年輕人？年輕人是在救香港，不然，6月12日過後，香港已經沉了。」縱然多了銀髮族聲援，甚到站出來保護年輕示威者，他說自己身邊二、三十個常往來的朋友中，只有兩、三人的意見、立場與他相約。這種朋友之間政見分歧的情況，現時在年長者的社交圈子中亦開始出現：「本來今晚也有飯局，但真的不想見。對着他們，怎吃得下？又不能暢所欲言。」