【728集會】上環小店變連儂文宣牆　或通宵開放予市民暫避

有團體今日發起「追究上環開槍大遊行」，雖然警方起初只批准在遮打花園集會，惟現時「集會變遊行」，人潮已向銅鑼灣及向上環方向前進。早於集會開始前，上環已有餐廳於社交平台上宣布，免費開放予市民休息、補水，店主指今日會視乎情況，或通宵開放餐廳予市民暫避。 攝影：李穎霖、呂諾君

728集會 小店開放讓集會人士休息補水

上環小店Around Wellington昨晚（27日）於社交平台上宣布，今日將開放小店予參與集會人士休息、叉電補充水份，若發生甚麼事，市民亦可進店內暫避。「大家都知道，今晚的情況可能比較惡劣。」店主Jonathan說。

憶述上環衝突始料不及 今提早對外開放

上周日的遊行過後，有示威人士留守上環、西環中聯辦一帶，期間與警方發生衝突，警方於清場行動中，曾施放胡椒噴劑，並發射多發催淚彈、橡膠子彈、布袋彈及海綿彈。Jonathan憶述當晚的情況，坦言始料未及：「晚上九時，我曾到外面視察情況，當時仍是大致平靜。」清場行動開始後，他馬上開放小店予市民暫避，惟此決定緊急，消息未能得到廣傳，故他這次在集會前一天，已於社交平台上發布消息，暫定小店今日會開放至深夜，如有需要將通宵開放。

上周日灣仔遊行之後，示威者與警方在上環爆發衝突，店主Jonathan表示，當時馬上開放小店予市民暫避，但因對於衝突始料未及，未能廣傳消息；而希望今天提早公佈開放消息，希望為一眾集會人士提供更多協助。

因年青人擋催淚彈而感動 形容示威野餐變打仗

Jonathan指，一切決定緣於612時突然「野餐變打仗」。他表示，店舖於6月6日開張，6月9日的遊行因要開店去不到而耿耿於懷，因此12日他帶同食物到金鐘現場，惟到場後，警方已經施放催淚彈，現場煙霧瀰漫，靜坐的人群爭相走避，那刻的感受很深，「沒有想過，為甚麼一些比自己小十年的年青人會走到前線，他們有些也沒料到會『食彈 』，大家最初都只是去靜坐。」Jonathan說。

眼見年輕人走上前線爭取，換來的卻是警方武力清場，甚至連初中學生都中催淚彈，Jonathan認為情況不妥。「這已不關政見事，就算小朋友做得多不對，你（政府）都不應該這樣對他們。」他續道：「更何況這(遊行示威)是正確的事。」

有感年青人敢於抗爭 冀成年人一同盡做

他認為，年青人冒着危險為香港抗爭，沒理由成年人甚麼都不做，因此他於今日開放店舖作補給站，「12號我們也不知可否推翻二讀、三讀，但『兄弟爬山』，盡量做自己做到的事，付出多少就多少吧。」現時店門有連儂牆讓途人貼上便條紙，有「文宣牆」貼出網民製作的宣傳告示。Jonathan指，上環一帶老街坊多，有些是經過店門見到才知道事件，他亦希望讓外國遊客、甚至內地「同胞」知道，現在的香港處於甚麼狀況。