【逃犯條例】8.5職工盟全線罷工　籲全港響應：已是最斯文的抗爭

修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮仍未平息。政府一直沒有正面回應民間提出，包括成立獨立調查委員會等五大訴求，使街頭抗爭升級，警民衝突不斷。 有網民發起下星期一（８月５日）全港「三罷」表達訴求。擁有95個成員工會的職工盟執委會就通過決議，響應號召，在當日罷工。職工盟又發聲明，呼籲全港「打工仔」響應罷工。職工盟主席吳敏兒表示，過往較沉默的公務員亦在本周五（８月３日）罕有地發起集會向政府表達訴求，職工盟希望透過全港罷工，使政府落實民間五大訴求。 她又指，希望雇主能夠理解僱員罷工，因政府不回應市民訴求，已令全港處於動盪之中，「勞資坐埋同一條船，大家冇太大差異」，若大家不希望看到衝突，應一同響應罷工、罷市，以不會有衝突的有力方法表達，「已經係最斯文嘅抗爭方法，大家都做得到。」

職工盟在8月5日發動全線罷工。（職工盟圖片）

吳敏兒指，工會成員只覆蓋全港2成僱員，呼籲非會員的「打工仔」也響應罷工。他指，職工盟早前已製作罷工通知的「樣板信」，並在該會網頁和facebook專頁供僱員下載，希望雇主提前得到通知，有足夠時間因應罷工作準備。

她又指，早前部分商會也表態，支持成立獨立調查委員會調查整個反修例風波；認為雇主方面的表態，加上工公務員忍無可忍陸續發聲，有助於罷工氣氛。她又表示，如政府不回應訴求，會令城市持續不安，大家都不希望見到，她呼籲商界與僱員同坐一條船，響應罷市，盡快迫使政府接受民間訴求。

職工盟主席吳敏兒。（資料圖片／黃寶瑩攝）

她解釋，相信因應不同工種，僱員會以不同形式響應罷工，有些可能是請假，又或是按章工作、消極工作等。她強調，《基本法》賦予員工享有罷工權利，只要僱員有以口頭或書面通知僱主，僱主在罷工後不能留難僱員。

曾在職工盟負責工會工作的工黨副主席麥德正就表示，公務員集會的調子，將對8月5日的罷工氣氛有頗大影響，如享有優厚待遇的公務員願意參與罷工，相信能對其他行業起道德感召作用，令市民更有決心參與「全港大罷工」。他又指，一些關鍵行業，如公共運輸行業和大企業的僱員罷工，也可能導致連鎖反應，迫使其他行業同情，形成雪崩效應。