【旺角遊行】防具店排長龍　五金店主：警察放低卡片我哋冇睬

修訂《逃犯條例》風波引發連場街頭警民衝突，明日及後日旺角、將軍澳及港島西一帶將繼續有市民集會及遊行，今日旺角近豉油街有安全用品公司大排長龍，當中多數為年青顧客。

《香港01》日前報道，油麻地新填地街五金舖的口罩嚴重缺貨，而今日記者到旺角新填地街觀察時，發現接近豉油街的五金舖較多人幫襯，當中大部分都是20餘歲的年青人。下午四時，一間新填地街近豉油街五金舖的人龍約有30多人，長期排至舖外，而排隊人士多數都是年青人。他們均是購買口罩等防具，有顧客拿著網上流傳的防具指南到舖頭問價，店員一看便知道是哪個防具組合及相關價錢。

新填地街上近豉油街的五金舖一度大排長龍。

有顧客表示，這一間舖頭貨品售價較便宜，「如果其他舖賣110蚊，佢賣90蚊，」而且店舖返貨比較多和密，所以很多人會選擇在此購物；也有人指，其他舖頭表示晚上才會有貨，所以選擇在此購買；與此同時，其他位於油麻地的五金舖及安全設備舖頭也有不少年青顧客光顧及睇貨。

旺角道一帶的五金舖相對冷清。

然而，近旺角道一帶的五金舖就彷彿是另一世界，街道明顯比較冷清。記者到訪其中3間旺角五金舖查詢，他們均表示知道近油麻地方向的五金舖較受歡迎，而他們就不覺客人增加，反而口罩、頭盔等貨品有賣剩的情況，平時也不見有警察巡邏。

其中一間旺角五金舖負責人表示，近來生意並無增加，也不感覺特別多人前來，但覺得年青顧客的比例上升，「買口罩、安全帽多，口罩供應唔夠，同分銷商訂十個淨係畀三個你，所以好缺貨，反而係𠵱家好多地盤師父買唔到。」該舖現時沒有口罩供應，頭盔則有大量貨源，而眼罩就只有3M款式，但並沒有太多人幫襯，「呢啲係畀師父防塵，佢哋擋催淚彈，咁就頂唔到。」

「買口罩、安全帽多，口罩供應唔夠，同分銷商訂十個淨係畀三個你，所以好缺貨，反而係𠵱家好多地盤師父買唔到。」該舖現時沒有口罩供應，頭盔則有大量貨源，而眼罩就只有3M款式，但並沒有太多人幫襯，「呢啲係畀師父防塵，佢哋擋催淚彈，咁就頂唔到。」

負責人又表示，早於6月12日金鐘警民衝突之後，已經有警察與他們聯絡，「有雜差過嚟留低卡片，話如果見到有人嚟買好多貨，就通知佢哋，但我哋冇睬佢，之後佢都冇再嚟過。」他續指，近來並未如傳言般多了警察巡邏，反而覺得警察少了很多，「可能唔得閒，其他地區咁忙。」