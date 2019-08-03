【旺角遊行】中學生穿黑衣上街　簡同學：怕更多抗爭者倒下

反對《逃犯條例》修訂觸發的風波持續，政府在本周二宣布控告44名在7月28日參與上環示威的市民「暴動罪」。有參與今天旺角遊行的中學生明言，即使打算只作支援，也有被捕的心理準備，「與其驚呢個政府會告你暴動罪，不如驚如果你唔再唔去幫手，會有更多抗爭者倒下。」 也有中學生認為，假如現時不發聲，日後也如同坐牢一般，「我哋喺呢個極權政府嘅統治下，會冇晒人身自由，到時就真係坐監。喺社會坐監，定係喺監獄，都相差無幾。」

大批集會人士到晏打街遊樂場參加集會。（羅君豪攝）

升中五的簡同學表示，認同現時抗爭者爭取的五大訴求，今次參與遊行，是希望表達對抗爭者的支持。他直言，最憤怒的是政府用暴動罪控告44名示威者，對元朗襲擊市民的白衣人卻告非法集結，「政府的差別對待係最唔滿意嘅原因，我哋從來無被公平對待過！」

簡同學已預計今天集會及遊行後，或會有衝突發生，「但我哋唔會驚，反而係想睇吓前線有咩需要幫手。」他與3名朋友也打算做物資支援，也預期會有被捕風險，「與其驚呢個政府會告你暴動罪，不如驚如果你唔再唔去幫手，會有更多抗爭者倒下。」他相信現時的抗爭者已有長期坐牢的心理準備，他十分尊重及欣賞。

升中四的晴晴亦認為，即使有被控以暴動罪的風險，仍需站出來，「如果而家唔發聲，唔做任何行動，就算我哋而家唔係坐監，我哋大個咗，我哋喺呢個極權政府嘅統治下，會冇晒人身自由，到時就真係坐監。喺社會坐監，定係喺監獄，都相差無幾。」

4名中學生指，由5月尾已開始關注《逃犯條例》的修訂，因中國司法制度有不足而反對修例，升中五的Daniel批評，「香港政府而家咁樣做，係更加摧毁香港人對政府體系（信心），同對中國司法制度有更多不信任。」

簡同學補充指，香港政府由1997年至今都沒有和香港人站在同一陣線，他認為今次修例事件觸發的風波巨大，是因政府在22年來都無回應港人訴求，「先令到咁多人願意出嚟拋頭顱灑熱血。」

他們支持罷工，相信能為政府施加壓力，但希望罷工能夠持續，「罷一日工，同打個8號風球無咩分別，如果做得夠長，夠持久，先有機會改變。」他們認為開學也不能阻止抗爭延續，屆時可透過罷課繼續抗爭。