【港島西集會】藝術家即興夾Band　用鼓聲為遊行人士打氣

反修例風波浪潮不斷，戰線今天伸延至將軍澳和港島西。在集會地點西環卑路乍灣公園，今天下午四時開始內大量身穿黑衣的人士來到參與集會。藝術家三木也聯同友人，帶上鼓、非洲鼓等樂器，為遊行人士打拍子：「有啲人話我哋嘈，嘈到聽唔到人哋叫口號，但我哋想幫佢哋打氣加油。」

藝術家三木

自六月九日開始，三木與約十名友人便會到示威現場「奏樂」。這班人沒有組織，打的拍子也很即興，據三木指，他們有人會行上前線，也有留在後方做支援的，「幫大家打下氣，咩方式都得，舞龍舞鳳都得架。」

藝術家三木也聯同友人，帶上鼓、非洲鼓等樂器，為遊行人士打拍子。

任職展覽策劃的他指，今年六四集會後，他們曾在網上進行召集，找來導師教班，希望用節拍和音樂的方式來參與抗爭，他表示以藝術方式參與民主運動，相對門檻較低，抗爭過後大家都會飲酒食飯討論下時事和政局。而他們之所以選擇奏樂打鼓，因為鼓聲比到大家鼓勵，當身體很疲累時，鼓聲可以幫大家重拾節奏，讓大家走得「冇咁攰」。

一班藝術家呼籲市民8月5日罷工。

三木表示，他自八九年六四開始留意社運，但一直只走在後面，直至今次反修例風波，六月九日才開始站出來，跟這班來自五湖四海的朋友打鼓，為示威者打氣。他說在其中一次上環衝突中，更木雕了幾隻黑手指放在馬路中心，手指的外形雖似畀like警察，但這個like卻是黑色，喻意警方濫用武力。