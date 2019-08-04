【將軍澳遊行】銀髮族穿冰袖上街　若有衝突「會擋在後生仔前面」

反修例示威持續，在十八區遍地開花。有市民今日（4 日）下午發起將軍澳遊行，遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合，2時半出發，前往將軍澳單車館公園，已獲警方發不反對通知書。有老街坊表示，面對這個不願回應市民訴求的政權，就算走不動也要出來表達訴求，更有長者穿上冰袖以防警方使用武力，若有衝突「會擋在後生仔前面」。

四位年長街坊坦言政府一直沒回應訴求，年輕人將行動升級也無可厚非。

遊行於今日下午二時三十分開始，惟至中午已有過千人在寶翠公園聚集，除穿黑衣的年輕示威者之外，當中還有不少銀髮 族參加。有四位年約六十的廣明苑女街坊，帶同標語在公園等候出發。該四名女街坊表示，她們以往七一也有結伴出來遊行，這次反修例風波，她們在69，612，616也有出來遊行，更坦言「見到後生仔畀警察打很心痛」，她們坦言不是贊成年輕人勇武，但政府對訴求一直不回應，認為年輕人將行動升級也無可厚非。

市民今日（4日）在將軍澳發起遊行。

對於昨晚黃大仙也發生警民衝突，最後更施放催淚彈驅散街坊，問及會否擔心今日將軍澳遊行也會出現衝突場面，警方會施放催淚彈或使用胡椒噴霧，她們表示無得驚咁多，也沒有full gear上陣，只是其中一位穿上冰袖做預防。「我以前住德輔道西，嗰邊好多老人院，無射到民居？唔好呃我。」謝太說。

有市民自製連儂牆紙牌參與遊行。

她們四人均住在廣明苑，本來互不相識，直至前年因推翻由政黨控制的舊業主立案法團而結識。她們說很多人以為將軍澳人離地，對時事不太熱衷，但其實因推倒法團事件令居民間團結不少，她們以往也有幫手派傳單，為街坊爭取權益，故這次大是大非更要走出來。「這個政權一直不回應，就算要坐輪椅都要發聲。」

將軍澳街坊：驚就唔會出嚟



將軍澳居民KC表示，過往一直有參與遊行，反修例事件中幾乎每次遊行皆見其身影，因沒有年輕人的魄力，他未能走上前線。對於警方在黃大仙以武力驅散市民，他認為街坊只有雨傘，與警方的武力不對等，同樣擔心警方會使用武力對待將軍澳居民，但已有心理建設，「驚就唔會出嚟」。至於有人曾提出包圍TVB，他指每個人的動作應清楚知道目的何在，例如上街是為了五大訴求，若有人包圍TVB，相信他知道自己的目的。他個人認為部分傳媒有既定立場，報導偏頗，故會選擇不收看有關傳媒。