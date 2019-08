【逃犯條例】市民到場祝賀被控暴動罪情侶結婚：重現了香港人的愛

陰晴不定的下午,依山走上中區紅棉道上婚姻註冊處,湯偉雄和杜依蘭拉開一幅寫道「赴湯杜火」的橫額,在註冊處外的心型擺置下合照。這對728衝突中被捕的情侶被控暴動,保釋後,他們本計劃今日結婚的計劃街知巷聞,除了親人和朋友,註冊前後陸續有原本不相識的市民前來祝賀、送禮。亂世中的一對佳人,始終笑臉迎人:「結婚不會受控告影響,核爆都要結婚!」

728中上環衝突裡,44人被控暴動,38歲的湯偉雄(Henry)和41歲的杜依蘭(Elaine)是其中二人。原本他們計劃於今日與親人靜靜完成證婚,新娘子Elaine笑說,「後來黃咗啦、又被人起底啦,朋友都嚟祝福,今日係好開心。」

不相識市民前來證婚 「香港有份愛出現返」

新郎Henry說,證婚者除了親友,一部分是原本毫不相識的市民。頓刻間,註冊處盡是「恭喜」、「加油」的祝福說話,有人與新人擁抱,潸然淚下;人們亦站滿了證婚房間和註冊處內走廊。「感受到大家想我哋平安,好多謝他們的心意。」市民袁先生、袁太太特意帶來了自己當年結婚留下的紀念品不倒翁,和朋友子女所畫的圖畫,希望為二人帶來精神上支持:「我們和另一個朋友是70後家庭,想同年青人同行,湯生湯太做緊既嘢係守護緊大家。我哋結婚訂多咗啲不倒翁,寓意佢哋愛情堅貞不移,也是寓意在香港堅持的意思。」是什麼驅使你們為不認識的新人帶來禮物?「愛囉!」

「香港近十年有份愛慢慢消失,但近期我見到份愛出現返,我好感動,亦好proud of being part of Hong Kong。」Henry說。

分隔監倉擔心 完婚鬆一口氣

當晚被捕後Henry和Elaine被分隔到隔壁監倉,Henry坦言出事一刻很擔心,特別是第二日未知可否保釋之時。後來得義務律師及基金幫助,他們總算安頓好一切,然後專心繼續結婚。「核爆都會結婚!本來已經計劃好,唔會因為被控而改變。」Henry說,度蜜月雖然可能會延期,但大不了在香港到處逛逛,「遲啲去都得。」Elaine說,完婚一刻「鬆一口氣,之後的事一步步去面對。」

2014年前,從事健身工作的兩人開始拍拖,一向不理政治,「喜歡運動,就一直運動,去搵錢,直至2014年928第一粒催淚彈,我哋先發覺原來香港發生緊呢啲事。」他們自始關心社會,五年後在被控身分下完婚,兩人形容是「一生中最難忘的時刻」。

其實他們早於7月計劃今日註冊,「我們要繼續計劃好的事,如常生活。」Elaine眼神堅定。

婚姻意義不會變:齊上齊落、一生一世

兩人在註冊處感謝證婚的親友、市民,激動時落淚,原本Elaine擔心媽媽受壓不打算叫她到場,但最終媽媽仍出現證婚;她又感謝不認識的同路人。Henry提到這個大風大雨的日子,感謝身邊人從沒指責,相信他們。

證婚這天,風雨飄搖,但拍掌聲和歡呼聲格外響亮。喜歡做運動的二人怕戴戒指麻煩,早把一生的承諾紋上彼此的無名指。「無論咩事,我哋都會一齊度過,齊上齊落。」新人舉起手上的戒指紋身,燦爛微笑、親吻。

「認識Elaine時,我處於人生低谷,佢無介意過,呢一刻我亦唔覺得係咩人生低谷。係人生入面搵到理念、價值觀同你差不多,肯齊上齊落的人很不容易,這個風雨動盪的時刻,我和太太沒有一刻想過放棄大家。」Henry說:「出事與否,都無改變婚姻的意義:一生一世。我會以赴湯蹈火的心,同你走最遠的路,永遠都咁愛你。」