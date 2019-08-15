【逃犯條例】民航局：國泰有按時報送機組人員資料　符合警示要求

國泰航空捲入反修例示威風波，中國民航局綜合司副司長顧曉紅周四（15日）表示，針對國泰近期出現的安全風險及隱患，從目前情況看，國泰有按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資料，經審核，報送資料符合警示要求。

民航局副司長顧曉紅指國泰報送資料符合警示要求。（網上圖片）

中國民航局此前向國泰發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求，分別是對所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員，須立即停止他們執行飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務；二是所有飛往內地或飛越內地航空的機組人員，必須向內地運行合格審定機構提供身份資料，倘未經審核通過，不會接收該航班；三是國泰須加向內地審定機構提供內部管控、提升飛行安全及安保水平等措施方案。

香港的反對修訂《逃犯條例》引發連月後的示威浪潮，衝突不斷。（資料圖片）

國泰隨後表示已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。及後CEO何杲就事件向員工發信，指內地航線是國泰的「核心業務」，即使有大量航線飛往歐洲及美國，仍需飛越內地領空，故按照法例國泰航空必須遵從民航局要求。

國泰周二（13日）更發聲明，強調「堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力」，並表明會完全遵守民航局的安全指示。

（綜合報道）