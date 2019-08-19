【蓄意毁樹】元朗白千層疑遭人剝皮　樹木專家：破壞者用心不良

元朗K-Plus商場對出的數棵白千層樹立了多年，一直生長茂盛。然而近日有人發現，白千層的大半棵樹的樹皮被剝光並散落於地，驟眼看疑似是被人故意剝下。樹木專家直言，這幾棵樹木或需用上頗長時間才能修復，破壞者是用心不良。 攝影：魯嘉裕

3棵大樹遭剝下表皮 街坊憂有塌下危險

記者到元朗K-Plus商場對開西菁徑視察，發現有約8棵近3層高的白千層，其中3棵貌似曾被剝下表皮，樹幹旁地下亦遺下一堆樹皮。有對正其中一棵白千層的店舖職員指，15日早上10時許回來開門時發現樹木的情況，他懷疑是被人畜意毀壞，擔心樹木有塌下的危險。

20年白千層樹如羊遭剝皮

「元朗無價」版主K sir日前去到現場，發現這幾棵樹木的樹皮散落於地，懷疑是被人惡意剝皮所致。「好恐怖，本身（棵樹）好健康。」K sir指，去年颱風山竹將該處數棵白千層吹塌，於是他要求康文署補種，此後也有一直跟進這幾棵樹的生長情況，如今被人剝皮也相當可惜，「好似羊咁畀人剝皮。」

他說，該幾棵樹木已種整了20年，從剝皮的情況來看，以高度推敲估計並非小孩所為。他續指會致電1823要求警方跟進，「因為呢度有閉路電視可以睇返，」亦會要求康文署善後。

樹木專家指未傷及木質組織 惟需長時間修復

國際樹木學會香港分部教育委員會主席王卓粵表示，幸好破壞並未傷及樹木的木質組織，應該沒有大礙，但白千層的樹皮有其保護機制，這樣做或許對它應付之後的干擾和溫度有影響，並且要用頗長時間才可修復。此外，部份韌皮部可能在過程中受損，若大範圍傷口外露可導致感染，他批評對樹木作出破壞的人用心不良。