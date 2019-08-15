【光復紅土】示威致遊客減　土瓜灣團餐生意跌八成　藥房職員嗌慘

反對修訂《逃犯條例》的示威持續，本周六（17日）有人發起「光復紅土 還我靜土」土瓜灣、紅墈大遊行，特別針對當區被旅客逼爆的情況，惟遭警方發出反對通知書，禁止有關遊行及集會。 近年土瓜灣成為旅行團熱點，多處泊滿旅遊巴，更有不少餐店轉為專做團餐，引起部分居民不滿。一度有傳反修例令旅行團數目劇減，而記者今日到土瓜灣視察，除了數間商戶仍然看到旅客湧湧的情況外，其他商戶確實相當冷清。 攝影：廖俊升

手信店仍見旅行團 午後漸變冷清

中午時間，位於土瓜灣道一間名為柏加的手信店，門外聚集一班大陸旅客，拿著一袋袋剛購獲的商品。一開門進內，則可聽到嘈雜的普通話聲。店內十居其九都是遊客，至少來自三個旅行團，每團約十餘人，團員胸口均掛著一個寫上數字的襟章，相信是用以分辨來自哪一個團。有數位手持「世界風情」紅色旗子的疑似導遊在帶領他們的團友。一眾團友購物之後，拿著紅旗的人分批帶著他們到柏加旁邊的富源酒樓用膳。

柏加主要售賣朱古力、藥油和化妝品等手信，店員相當主動招呼顧客，不斷用普通話向客人介紹產品，又提示不可拍照。當時記者沒有買東西便離開，站在門口的女職員欲加以阻止，並說：「等一會嘛帥哥，在裡面打個轉吧！」其後，記者表明身份，向其中一名職員查詢最近土瓜灣旅行團的情況，又問及其店生意如何，對方神情馬上轉變，稱說不方便回答。大約下午二時記者重回柏加，留意到遊客已經散去，店內變得冷清。

團餐茶樓無客人 職員指生意跌八成

旁邊專做團餐的富源酒樓同樣在午市招呼了數個旅行團，其後只有零星客人在內。酒樓職員張先生指，因受反修例運動影響，酒樓的生意大跌八成。「𠵱家一個市得返三個團，平時成百個、幾十個！冇生意啊！」他補充，在反修例運動爆發之前，土瓜灣道整條街都塞滿遊客，但現在則非常冷清。雖然示威一路未伸延至土瓜灣，但他認為難以捉摸示威人士到何處示威，令遊客也不敢前來，「遊客驚畀人打......」

至於本周末將舉行「光復紅土」遊行，他就說暫未知道會否開門，指「有生意都要做，嚟到咪拉閘。」他嘆，政治問題應以政治解決，和平遊行表達訴求沒有問題，但如今情況如同難為底層的打工仔，對有錢人就未必有太大影響。

藥房全日無客

偉恒昌附近美景街的恒昌藥妝今日的客人也不多，四位職員叫慘，指要閒聊渡日，「完全冇生意。再咁落去唔開門啦，要攞綜援，我哋都有怨無路訴......」職員說，以往他們的生意尚算不錯，仍可以維生，「𠵱家睇吓老細頂唔頂落去。」

翔龍灣團餐結業 商場人流少

轉至新山道的翔龍灣廣場，此商場曾經是旅行團的集中地，內裡數家商店曾明言「只做遊客生意」，一度招致居民不滿和示威。今午記者到廣場視察，現場相當清靜，人流極少，更不見遊客的蹤影，而揚言專做團餐的富城酒家亦已關門大吉。據廣場顧客服務中心職員透露，富城酒家和專做遊客生意的朱古力專門店已於上月遷出。

廣場另一家茶樓海港酒家今日照常營業，經理陳先生表示，翔龍灣廣場在去年11月起裝修，部分商戶陸續撤出，因此該廣場的遊客數量劇減。陳先生續指，目前海港酒家多數客人為本地客，但最近也受到社會氣氛波及，令客量減少，「話冇影響就呃你，少咗一兩成生意。」有地區人士訂於本周末舉行土瓜灣及紅墈大遊行，惟遭警方發出反對通知書，料與過去數次遊行一樣，示威者自發到場聚集，海港酒家雖位於曾是旅遊熱點的翔龍灣廣場，但陳先生未擔心有示威人士前來，將會如常營業。

社區主任指旅客量轉變不明顯

「光復紅土」遊行發起人之一、土瓜灣海心區社區主任童繼民表示，最近訪土瓜灣的旅行團雖然略減，但改變並不明顯。「本身上個月話Cut旅行團，理論上唔應該有團。但今朝我喺貴州街擺兩個鐘街站，最少見到有十架旅遊巴。」至於前旅行團「勝地」翔龍灣商場，他說團餐酒樓結業後，遊客轉移陣地至偉恒昌一帶，導致該處被旅遊巴泊路，阻塞道路。

遊行獲反對通知書 憂無糾察易起衝突

「光復紅土」遊行及集會遭警方反對，童繼民表示活動將不會繼續，但他無法限制自發行動，也難以預計自發示威者會否與旅客起衝突。他解釋，「光復香土」本身於7月27日舉行，惟與當時舉行的「光復元朗」遊行相撞，故延期至本周末。他指，當時有專做旅客生意的商戶提早落閘，也沒有旅行團到訪，「如果（周末）都係咁，冇旅客咁就冇衝突，但預計唔到。」他補充，如果警方發出不反對通知書，則可照原訂路線安排糾察維持秩序，惟現時自發人士可能未必會跟隨遊行路線行走。