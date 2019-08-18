【818集會】風雨中抱緊自由　SOGO內市民齊叫「香港加油」

反對《逃犯條例》修訂引起的風波仍然持續，民陣今日於維園舉行「止黑暴、制警亂」集會，要求政府回應訴求。集會開始未夠一小時，身穿黑衣的人潮已站滿多個維園硬地足球場，但仍有不少市民正前往集會場地，塞爆銅鑼灣一帶道路。

民陣原本於今日發起「止黑暴、制警亂」遊行，由維園遊行至遮打道行人專用區，預計有30萬人參與，惟警方對遊行發出反對通知書，只批准民陣於今日上午10時至晚上11時於維園舉行集會。集會於今日2時開始，但不足一小時，主辦方宣佈參與集會的人士已站滿6個維園硬地足球場，而現時仍有不少市民正前往集會場地，令銅鑼灣一帶多條道路出現擠塞及封路。

下午2時半，大批市民仍在記利佐治街等候進入維園，而銅鑼灣祟光百貨對出的軒尼詩道十字路口亦有人潮。(余睿菁攝)

記者於下午2時半於銅鑼灣一帶視察，發現大批市民仍在記利佐治街等候進入維園，而銅鑼灣祟光百貨對出的軒尼詩道十字路口亦有人潮，所有行車線已站滿行人，再沒有車輛於該處行駛，有市民手持「五大訴求、堅持到底」、「撤查警黑，追究警暴」等標語。至下午2時40分，大批市民沿軒尼詩道行車路步向維園，軒尼詩道、菲林明道東行線已實施封路措施。

祟光百貨對出的軒尼詩道十字路口亦有人潮，所有行車線已站滿行人，再沒有車輛於該處行駛。(曾雪雯攝)

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市民黃先生於下午二時半由尖沙咀乘港鐵到銅鑼灣，打算出席維園集會。他指在車廂內基本全是黑衣人，逼得水洩不通，至銅鑼灣港鐵站本打算從Sogo出口前往維園，「但當時Sogo地面的出入口已迫爆，加上外面落大雨，不少在街外的市民又湧入Sogo暫避，大家都擠在sogo內大叫「香港加油」、「五大訴求，不撤不散」。」他指眼見Sogo內購物的人並不多，多是外傭在店內行逛，而地面化妝品櫃位附近都是黑衣人，未見有人購物，有部分化妝櫃枱更只由Sogo自己的職員看守。

除了銅鑼灣，亦有大批市民自炮台山、天后步向維園，下午3時許，示威人士已走出英皇道，前往集會場地。