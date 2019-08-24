【觀塘遊行】視障人士「滯留」牛頭角警署外　何韻詩協助離開

今日（24日）觀塘區反修例遊行，港鐵於今早宣佈由於有公眾活動舉行，觀塘線彩虹站至調景嶺站的列車服務暫停，而九龍灣站至藍田站亦暫時關閉。下午四時多，示威者於偉業街設置路障，與大批防暴警員及速龍小隊對峙，及後警方向示威者施放多枚催淚彈。有視障人士懷疑途經牛頭角警署時，因警民對峙及港鐵停駛，滯留在原地無法離開，藝人何韻詩到場，表示可駕車協助她離開現場。 攝影：陳康智

下午4時左右，大批示威者在在牛頭角警署對出與警員對峙，其後警方在警署附近施放多枚催淚彈驅散示威者。直至下午5時，有手持白手杖的女視障人士途經牛頭角警署對出時，表示害怕被警察拘捕，藝人何韻詩到場，指自己可以向該名視障人士提供協助。何指自己公司在觀塘，可以駕車送她到觀塘離開現場，但由於附近路段皆無法行駛，需要時間找方法離開。但當記者再返回現場時，視障人士及何韻詩已不在原地，無法得知去向。

從何韻詩在其社交專頁上傳的直播影片可見，何韻詩陪同該名視障人士離開現場，何韻詩指，一行人在途經工業大廈時一度被警察包圍，當時更被防暴警察要求一行人離開現場，「警察態度好惡劣，佢叫我哋走，但係又唔知點走。」期間該名視障人士指自己欲前往地鐵站離開，但有人回應指：「冇地鐵喎。」影片最後亦無交待該名視障人士去向如何。

有名手持白手杖、女性視障人士（左）途經牛頭角警署對出時，表示害怕被警察拘捕，藝人何韻詩到場協助。

香港失明人互聯會中心主任盛李廉指，目前仍未收到有任何視障人士在示威現場的求助，不過他指，自己早前從網上消息得悉現場有視障人士受困。盛李廉指，視障人士有機會因為示威現場混亂而無法搭乘交通工具離開，他解釋，視障人士在搭乘巴士時，通常會帶備一張寫上巴士路線的牌，以便巴士司機經過車站時看到，便能停下供視障人士上車，但現場混亂，視障人士無法找到上車位置，加上港鐵停駛，更難以找到離開方法，「這樣的情況對視障人士來說好不方便，需要找信任的人才能離開困境。」